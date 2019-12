Bản tin 8H: Bắc Bộ rét tăng cường, Sa Pa giảm xuống 0 độ C

Quảng cáo

Bắc Bộ rét tăng cường. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5/12, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ xuất hiện khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ giảm sâu. Đợt lạnh này liên tục được bổ sung khiến miền Bắc duy trì kiểu thời tiết ít mây, ngày nắng khô, đêm rét sâu đến hết tuần. Cụ thể, từ đêm nay, nhiệt độ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống ngưỡng 13 độ C, miền núi phía bắc dưới 10 độ C, ban ngày nền nhiệt có thể nhích lên 16-17 độ C, trời rét. Một số khu vực có địa hình cao, nhiệt độ dưới ngưỡng 5 độ C. Trao đổi với Zing.vn, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết đợt không khí lạnh tăng cường lần này sẽ khiến nền nhiệt tại Sa Pa và Mẫu Sơn hạ xuống mức 0-2 độ C, bắt đầu từ đêm 5/12.

Bão số 7 liên tục chuyển hướng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/12, bão số 7 đang cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão. Dự báo trong ngày 5/12, bão di chuyển theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục tiến về đảo Song Tử Tây. Do ảnh hưởng của bão số 7 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông và phía Bắc của giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Hà Nội đặt tên 31 tuyến đường, phố mới tại 12 quận, huyện. Chiều 4/12, trong ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019. Theo đó, Hà Nội quyết định đặt tên 31 tuyến đường, phố mới tại 12 quận, huyện. Trong đó, đáng chú ý, tên phố Đinh Núp (tên thật của Anh hùng Núp) đã được đặt cho đoạn ngã ba giao cắt phố Nguyễn Chánh (tại ô đất A5 đến A7) đến ngã tư giao cắt phố Tú Mỡ tại điểm đối diện tòa chung cư CT4 Vimeco (quận Cầu Giấy). Phố có chiều dài 1 km, rộng 20,5m và có khoảng hơn 1.000 hộ dân đang sinh sống. Cụ thể, có 12 đường, phố mang tên địa danh và tên khác, 19 đường, phố mang tên danh nhân.

Bãi tắm ở Quảng Ngãi nhuốm đen bất thường. Nhiều ngày qua, nước và cát ở bãi biển Khe Hai (thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chuyển sang màu nâu đen kèm nhiều bọt trắng. Nhiều người dân cho rằng, những năm trước, vào mùa biển động, nước biển cũng có đổi màu nhưng hiện tượng thế này thì giờ mới thấy. Theo ông Nguyễn Duy Khắc - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, sau khi nghe phản ánh của người dân, xã cử người xuống xem xét tình hình. Dùng tay kiểm tra, lực lượng chức năng thấy nhớt dính trên đầu ngón tay nên lấy thử mẫu nước biển để đem về xét nghiệm. Ông Khắc cho rằng, nước biển như những ngày qua là bất thường, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân. Được biết, sáng 4/12, Cục bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên cũng về kiểm tra và lấy mẫu nước biển ở khu vực này.

Chiều nay 4/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe đặc chủng do 2 người mặc sắc phục CSGT truy đuổi một xe máy đang chạy song song trên vỉa hè. Nam thanh niên điều khiển xe máy đã tông trụ điện té nhào. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, hai người mặc sắc phục CSGT không dừng lại hiện trường mà rẽ vào một con hẻm rời đi. Clip sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ. Qua xác minh, vụ tai nạn chết người trên xảy ra trên quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) vào 23h ngày 2/12. Xe máy gặp nạn mang BKS 61H1-466.45 do T.M.H (SN 2003, ngụ Bình Dương) điều khiển. Ngày 4/12, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến một thanh niên 17 tuổi chết trên Quốc lộ 13 vào tối 2/12. Ngoài ra, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Dương cũng phủ nhận nghi vấn CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe của CSGT chỉ đi tuần tra chứ không truy đuổi nam thanh niên.

Nhân sự mới tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Đào Đức Hưởng (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam) giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam. Cũng tại buổi lễ này, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam Đào Đức Hưởng đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam Nguyễn Thanh Thủy giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam.

Đại học Quốc gia TPHCM có phó giám đốc 45 tuổi. Ngày 4/12, Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHQG-HCM. Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQG-HCM, các trường, đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQG-HCM tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội Vụ Lê Minh Hương đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Minh Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Nguyễn Minh Tâm. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh