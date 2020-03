Bản tin 8H: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 13 độ C

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 4/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày và đêm 5/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ có mưa; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Tại cuộc họp ngày 4/3 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết đã có 60/63 tỉnh, thành phố quyết định, thời gian chính thức học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3 và dự kiến vào ngày 17/3 đối với học sinh các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Bộ GD&ĐT sẽ ban hành “bộ check-list”, thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe tại nhà và trường học cho các em học sinh khi đi học trở lại.

Nghị định 10/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4 tới. Nghị định này quy định ô tô từ chín chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả tài xế và cửa lên xuống xe). Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổng số xe dự kiến phải lắp camera theo Nghị định 10/2020 khoảng 170.000 xe (100.000 xe khách, 70.000 xe container và đầu kéo), số lượng camera dự kiến lắp trên xe bình quân là hai chiếc/xe.

Chiều 4/3, ông Thái Văn Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang cho biết, tại tiểu khu 10 khu vực Tà Lọt, Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng vào ngày 3/3. Đến 4h sáng ngày 4/3, lửa vẫn chưa được khống chế, thiêu rụi 6ha rừng. Đến khoảng 10h ngày 4/3, vụ cháy rừng khu vực Tà Lọt, Núi Cấm được dập tắt hoàn toàn. Hiện chưa rõ nguyên nhân cháy rừng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang vừa chỉ đạo Trường THPT Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp) cho 26 học sinh nghỉ học từ ngày 5/3 vì đám cưới mà các em tham dự diễn ra ngày 26/2 có chú rể là người Hàn Quốc. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu nhà trường báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện và Y tế huyện để kiểm tra sức khỏe những học sinh này trong ngày 5/3. Hiện cả 26 em chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Cơ quan kiểm dịch Nhật Bản, trên chuyến bay Vietnam Airlines VN340 từ TPHCM đến Nagoya Nhật Bản tối ngày 3/3, một hành khách người Nhật dương tính với Covid-19. Chuyến bay này có tổng cộng 67 hành khách và 6 nhân viên tổ bay. Trong đó, chỉ có 6 hành khách nhập cảnh bao gồm 1 người Việt Nam, 3 người Pháp, 1 người Úc và 1 người Philippines (sau đó đã xuất cảnh ngày 4/3 về Philippines). Năm người còn lại đang được điều tra xác định nơi lưu trú để hướng dẫn phòng bệnh. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 4/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đã báo cáo về 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh trên địa bàn. Đầu tiên là 2 bố con người Hàn Quốc có sốt, may mắn kết quả âm tính với Covid-19. Trường hợp thứ 2 là một cô giáo 39 tuổi đi theo đoàn dự Hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Italia từ ngày 22 - 26/2. Đến nay, có triệu chứng sốt, ho, tức ngực và ngày khởi phát sốt là 2/3. Kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh