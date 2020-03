Bản tin 8H: Bắc Bộ và Trung Bộ nóng nhất kể từ đầu năm

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 8/3, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cục bộ có nắng nóng. Ngày 9/3, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Ngày 7/3, ông Phạm Văn Tình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hải Dương, cho biết đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân hơn 100 tấn cá lồng của các hộ dân xã Nhân Huệ, TP Chí Linh chết trắng. Cá chết chủ yếu là loài lăng nặng 4-5 kg sắp vào vụ thu hoạch. Theo thống kê của cơ quan chức năng, có 12 hộ nuôi bị thiệt hại với tổng lượng cá khoảng 120 tấn, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo, đến 18h30 ngày 7/3, TP.HCM đã cách ly tất cả 4 người Việt Nam có địa chỉ cư trú tại TP.HCM; 1 Việt kiều và 15 du khách nước ngoài đang ở các khách sạn trong thành phố. Hiện, những người này đã được chuyển tới khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Riếng 5 người nước ngoài từng ngụ tại khách sạn ở TP.HCM (ngày 2-4/3) đã làm thủ tục trả phòng và du lịch bằng tàu đến Campuchia, hiện sức khỏe bình thường.

Ngày 7/3, theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hiện Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đang tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đi cùng chuyến bay và ngồi cùng khoang với bệnh nhân thứ 17 N.T.H.N. (SN 1993, trú phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). (XEM CHI TIẾT)

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng tối ngày 7/3 cho biết, hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19 là ông N.K.T (bố của bệnh nhân thứ 17, trú ở Phú Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng), và anh V.H.S (lái xe riêng đưa ông T) đã có kết quả âm tính với Covid-19. Trước đó khi có thông tin bệnh nhân N.H.N có kết quả dương tính với Covid-19 và đã tiếp xúc với bố, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã tiếp xúc ngang đường và đưa ông T. cùng lái xe riêng đi cách ly khi đang trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng. (XEM CHI TIẾT)



Khoảng 19h40 ngày 6/3, một chiếc phà bị lật trên sông Đáy, đoạn thuộc xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Khi bị lật, trên phà có 6 người gồm 2 lái phà và 4 hành khách, và 3 phương tiện, gồm xe ô tô 14C 28836 (trọng tải khoảng 10 tấn), 1 xe máy BKS: 18B- 18.200 và 1 xe ba gác. Rất may, do vị trí phà lật ở gần bờ nên cả 6 người trên phà đã tìm cách vào được bờ, thoát nạn. Còn lại chiếc phà và các tài sản trên phà đều bị rơi xuống sông. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh