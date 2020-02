Bản tin 8H: Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 -2020, bao gồm: đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn; đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; đồng chí Trịnh Thanh Hải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng. Từ ngày 24/2 trở đi khu vực Bắc Bộ trời ấm dần, trưa chiều trời nắng, duy trì nền nhiệt trong ngưỡng 18-25 độ C. Đêm và sáng trời lạnh và có sương mù nhẹ rải rác. Trung Bộ trời hửng nắng, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến nắng, có nơi nắng nóng, trời không mưa.

Khoảng 11h30 ngày 23/2, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà của bà Nguyễn Tuyết (42 tuổi, ngụ ấp Ninh Thạnh 1, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu). Thời điểm xảy ra cháy, bà Tuyết đang đi giúp việc cho hàng xóm, ba cháu nội của bà Tuyết ở trong nhà, được mọi người đưa ra an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản và căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 23/2, tin từ UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, tuyến đường đê biển Tây đi qua địa bàn ấp Kinh Hòn tiếp tục bị sụt lún nghiêm trọng. Vụ sụp lún xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày, dài 90m (trong đó, có 60m bị sụp lún từ 1,2 - 1,8m, còn lại 30m bị sụt lún 0,5 - 0,7m). Theo UBND xã Khánh Bình Tây, nguyên nhân ban đầu được xác định là do khô hạn, mực nước trong kênh hạ xuống thấp, gây áp lực lên thân đê dẫn đến lộ bị sụt lún xuống.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk là 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo). Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân là +82 106 315 6618, trực 24/24. Đến nay, tình hình sức khỏe của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

Khoảng 21h15 ngày 23/2, Trương Vỹ Thuận (SN 2000, quê Trà Vinh), điều khiển xe máy BKS: 84K1- 338.64, phát hiện có CSGT đang đi tuần tra nên hoảng sợ tăng tốc chạy vào đường ngược chiều trên quốc lộ 13 hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TX Bến Cát (Bình Dương). Khi đến đoạn thuộc P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Thuận tông vào một xe máy chở 2 người đàn ông BKS: 61B1-641.85. Vụ tai nạn khiến Thuận tử vong tại chỗ, hai người trên xe máy còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)

