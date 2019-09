Bản tin 8H: Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Quảng cáo

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định 5 đồng chí làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm: Đồng chí Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa. Những ngày vừa qua, do rãnh áp thấp có trục dịch lên phía Bắc, trên khu vực Bắc Biển Đông nên sẽ tạo ra một giai đoạn mưa rào và dông vào buổi chiều trên nền nhiệt khá oi bức ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Cụ thể, sau thời gian nắng nhiều và khá khô ráo vừa qua, trong suốt tuần này, thời tiết ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ phổ biến là mưa nắng đan xen. Nhiệt độ cùng với độ ẩm vẫn ở mức khá cao nên cảm giác oi bức. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, có khả năng khoảng cuối tuần, các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu. Khu vực ảnh hưởng trước tiên sẽ là khu Đông bắc, bao gồm các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn cùng với Quảng Ninh. Hai ngày cuối tuần tới (21-22/9) ở Bắc Bộ hầu như không mưa, ngày nắng và có gió đông bắc nhẹ, thời tiết dễ chịu hơn nhiều so với thời gian trong tuần, đặc biệt là vào buổi sáng.

Bé trai trôi 100 m dưới cống thoát nước ở Quy Nhơn. Sáng 16/9, bé P.T.K (4 tuổi) đi ăn sáng cùng mẹ là chị P.T.L (ở đường Hoa Lư, phường Đống Đa). Khi mẹ đang tính tiền, bé vô tình đi ngang miệng hố công trình rồi rơi xuống hệ thống thoát nước của thành phố. Nghe chị L. kêu cứu, Nguyễn Đình Lộc (41 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (37 tuổi), đang làm phụ hồ gần đó đã nhảy xuống cống để cứu bé. Cuối cùng, bé K. đươc anh Phong vớt lên ở vị trí cách chỗ rơi ban đầu khoảng 100m. Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho biết, bé trai đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn, đã qua cơn nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)

Hà Nội có tân Giám đốc Sở Tài chính. UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4868/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Việt Hà. Cụ thể, UBND thành phố bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 13/9/1979, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Việt Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0. Ông Nguyễn Việt Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội từ tháng 7/2016. Trước đó, ông Hà là Trưởng phòng Giao thông đô thị (Sở Tài chính). (XEM CHI TIẾT)



Chiều 16/9, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc cặp vợ chồng ở thôn 2 (xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai) tử vong. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông Phan Huy Năm và vợ là bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ ( cùng SN 1964) đều đã chết trong nhà riêng. Ông Năm tử vong trong tư thế treo cổ. Bà Thuỷ nằm sấp dưới nền nhà với nhiều vết chém ở vùng mặt. Tại hiện trường, 1 dao rựa dính đầy máu được tìm thấy. Người dân thôn 2 cho biết, ông Năm và bà Thuỷ đã tái hôn với nhau được khoảng 10 năm, không có con. Thời gian gần đây, đôi vợ chồng này thường xảy ra mâu thuẫn. Bà Thuỷ đã gửi đơn ly hôn lên Toà án nhân dân thành phố Pleiku. (XEM CHI TIẾT)



Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, tại Quyết định số 1187/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Quyết định số 1195/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (XEM CHI TIẾT)



Gần 100 trẻ mầm non nhập viện nghi ngộ độc thức ăn. Chiều 16/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê cho biết, bắt đầu từ ngày 14/9, một số học sinh của Trường mầm non Thụy Liễu đã phải đến Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê để điều trị, cấp cứu. Tất cả vào viện điều trị tích cực, sốt, một vài cháu đi ngoài nôn... nghi do ngộ độc thức ăn. Đến chiều 16/9, có 82 trẻ đang được điều trị tại Trung tâm y tế Cẩm Khê, không có trẻ nào trong tình trạng nặng, sức khỏe của các cháu đã dần ổn định. Hiện cơ quan chuyên môn đã kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể Trường Mầm non Thụy Liễu và đơn vị cung cấp thực phẩm bán trú cho Nhà trường. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh