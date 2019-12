Bản tin 8H: Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Quảng cáo

Ngày 5/12, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1974), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Lê Văn Diện (AN 1967), Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Cùng ngày (5/12), Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 6/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 6-7/12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Bắc Bộ ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nhiệt độ 10-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 18-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Tây Nguyên từ 14-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nam Bộ lạnh vào sáng sớm và đêm, nhiệt độ từ 19-31 độ C.

Nước biển gần khu kinh tế Dung Quất đổi màu đen như cà phê. Theo Zing, một tuần qua, nước biển ở bãi tắm Khe Hai và khu vực làng chài thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) chuyển sang màu đen như cà phê. Bọt màu vàng đục cũng xuất hiện mỗi khi sóng xô bờ. Ngày 5/12, người dân xã tiếp tục phản ánh đến cơ quan chức năng việc nước biển sủi bọt đen lan rộng ở vùng biển Dung Quất. Ngày 5/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi phối hợp với Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên đã cử cán bộ đến vùng biển xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn lấy mẫu nước biển để phân tích.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Trần Thúc Định 2,7 triệu đồng và tài xế Cao Tuấn Việt 13,9 triệu vì làm rơi học sinh khi đưa đón. Tài xế Định là người điều khiển ô tô chở học sinh lớp 1 trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hòa) vào trưa 26/11 làm rơi 3 em sinh xuống đường. Tài xế Việt làm rơi 2 em học sinh từ xe đưa đón xuống đường trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Trảng Bom vào ngày 29/11. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe đưa đón do ông Định điều khiển đã tháo bớt ghế, không có thiết bị chữa cháy, không có hợp đồng vận chuyển khách. Đối với ô tô làm rơi 2 học sinh trên quốc lộ 1, cơ quan chức năng xác định tài xế không có bằng lái xe phù hợp, xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu, vận chuyển hành khách không có hợp đồng, tháo bớt ghế.

Chập điện trong lúc sạc xe điện trẻ em, bãi xe ở Kiên Giang cháy lớn. Khoảng 16h ngày 5/12, bãi giữ xe thuê trên đường Lê Văn Giàu, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xảy ra một vụ cháy lớn. Theo những người có mặt tại hiện trường, đám cháy bùng phát do chập điện trong lúc sạc acquy xe điện trẻ em. Khoảng 30 phút sau khi lực lượng PCCC có mặt, hỏa hoạn được dập tắt. Tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi 1 xe ô tô, cháy xém 3 xe tải cùng một số xe máy đậu trong bãi đỗ và sập một phần mái che của bãi xe. Ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Chú rể tử vong trên đường đưa thiệp mời đám cưới. Ngày 5/12, thông tin từ UBND xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, (Nghệ An) cho biết, khoảng 22 giờ ngày 4/12, anh Đậu Xuân Th. (SN 1993, trú tại xóm 6, xã Nam Anh) đi chơi cùng nhóm bạn và đưa thiếp mời dự đám cưới của mình thì gặp tai nạn bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Nghe tin chú rể gặp nạn, người thân chở cô dâu đến hiện trường thì tiếp tục gặp tai nạn khiến người chở cô dâu bị gãy chân. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh