Bản tin 8H: Ban quản lý dự án Hồ Tây nói về chuyển hoa sữa về bãi rác Nam Sơn

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Hồ Tây, đơn vị phụ trách việc chuyển cây, cho biết người dân phản ánh mật độ cây quá dày, tạo mùi khó chịu từ lâu, nhưng đơn vị cần thời gian khảo sát. Theo kế hoạch, 96 cây hoa sữa trên tuyến đường ven Hồ Tây sẽ lần lượt được di chuyển trong vài ngày tới. Giải thích việc đưa cây hoa sữa về bãi rác Nam Sơn, ông Tuấn nói: "Quận không còn đủ quỹ đất để trồng hết 96 cây. Việc di chuyển cây về bãi rác Nam Sơn là theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Nội. Bãi rác rộng, trồng hoa sữa sẽ tạo cảnh quan khu vực và giúp giảm mùi hôi của rác".

Ngày 19/7, Huyện ủy Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, ông Long Quang Dũng, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Bình đã đệ đơn xin từ chức. Cụ thể trong cuộc họp HĐND huyện Hòa Bình vào chiều 18/7, ông Long Quang Dũng đọc lá đơn xin từ chức Chủ tịch HĐND huyện, trong đó nêu lý do từ chức “không phải vì năng lực, trình độ hạn chế, không vì ngán ngại, né tránh trách nhiệm mà vì xét thấy bản thân chưa mạnh dạn, còn nể nang trong nhiệm vụ giám sát. Từ đó dẫn đến việc chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, còn để cử tri và dư luận bức xúc, đặt ra nhiều vấn đề trên địa bàn huyện chưa giải quyết được…” (XEM CHI TIẾT)



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay đến hết thứ Hai tuần tới, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, tuy nhiên vào chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ thứ Ba (23/7), mưa dông tăng lên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng chấm dứt. Tại Hà Nội, từ nay đến hết thứ Hai tuần tới có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Chiều và tối (từ 16h-22h) có mưa rào và dông rải rác. (XEM CHI TIẾT)

Tạm giữ đôi trai gái vụ người phụ nữ bị giết ở phòng trọ Bình Dương. Liên quan vụ án người phụ nữ bị giết chết trong phòng trọ tại Bình Dương vào sáng 18/7, chiều 19/7, cơ quan công an đang tạm giữ cháu ruột của nạn nhân và bạn gái để điều tra. Hai người này là Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê An Giang), cháu ruột nạn nhân và Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, ngụ Bình Dương), người yêu của Nhị. Trước thời điểm xảy ra án mạng, 2 người này sống chung với nạn nhân Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương). Sau khi xảy ra vụ án mạng, cả hai rời khỏi phòng trọ, không ai liên lạc được. Công an phải phát thông báo truy tìm để phục vụ điều tra.

Tài xế ghé đăng kiểm xe cấp cứu khi đang chở bệnh nhân chuyển viện. Tài xế Đặng Khánh Hòa lái xe cấp cứu chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), chiều 16/7. Khi đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6002S (TP Long Khánh, Đồng Nai), tài xế dừng ở quán nước trước cổng và khiêng băng ca cùng bệnh nhân đặt xuống rồi lái xe vào đăng kiểm. Sự việc được phản ánh đến đường dây nóng của Bộ Y tế. "Khi nhận được chỉ đạo từ Bộ, tôi yêu cầu tài xế Hòa lái xe chở bệnh nhân đi ngay. Bệnh nhân không thuộc trường hợp nguy kịch nhưng theo nguyên tắc cấp cứu, tài xế làm như vậy là hoàn toàn sai", bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nói.

Rừng ở Đà Nẵng cháy dữ dội, hàng trăm người dập lửa trong đêm. Khoảng 19h tối 19/7, người dân phát hiện đám cháy trên núi Phước Tường (phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nên báo cơ quan chức năng. Ngọn lửa xuất phát giữa rừng, ở độ cao khoảng 100m gặp thời tiết hanh khô và gió lớn nên lan rộng, bùng phát dữ dội hơn bốn cụm cháy khác nhau. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng, quận đội, công an, dân quân địa phương có mặt triển khai dập lửa. Tổng các lực lượng lên đến hàng trăm người. Đến 22h cùng ngày, nhiều điểm cháy cơ bản được khống chế, riêng cụm cháy lớn nhất ở trên đỉnh đồi vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa. Khu vực bị cháy chủ yếu là cây bạch đàn, nguyên nhân cháy đang được điều tra, làm rõ.

