Bản tin 8h: Bão số 9 ảnh hưởng làm nước biển dâng cao 3-4 mét

Vào khoảng 16 giờ hôm qua (24/11), khu vực huyện đảo Phú Quý (Bình thuận) có mưa nặng hạt, gió cấp 7-8, sóng cao 4-5m khiến nước biển dâng cao vượt qua bờ tường chắn sóng của cảng vận tải Phú Quý. Do đó, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 199 hộ dân về các địa điểm an toàn; các chủ lồng bè nuôi thuỷ sản trên biển đều chấp hành rời khỏi lồng bè nhằm tránh thiệt hại về người khi có bão đổ bộ. Tại tổ 16, thôn Hò Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi (Bình Thuận) vào khoảng 12 giờ 30 ngày 24/11, do triều cường lên cao kết hợp với mưa gió lớn đã khiến nước biển dâng cao 3- 4 mét tràn vào nhiều nhà dân (xem chi tiết).

Hôm qua (24/11) Bảo tàng Thế giới Cà phê đã chính thức mở cửa đón khách tham quan sau hơn 10 năm chuẩn bị, xây dựng. Đây là một trong các công trình của Dự án Thủ phủ Cà phê Toàn cầu do tập đoàn Trung Nguyên Legend đầu tư tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng thời sự kiện Khai trương Bảo tàng Thế giới Cà phê có thể được coi là một hoạt động mở màn cho Lễ hội Cà phê 2019. Bảo tàng Thế giới Cà phê là một công trình kiến trúc rất đặc biệt, đậm nét văn hóa truyền thống Tây Nguyên (xem chi tiết).

Theo thông tin mới nhất, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá, Công an tỉnh Thanh Hoá, Cục Hàng không Việt Nam, liên quan tới 3 đối tượng côn đồ hành hung nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân chiều 23/11.Theo Bộ GTVT, đây là vụ việc mang tính chất rất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên hàng không, trong đó có nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân (xem chi tiết).

Theo một nghiên cứu mới, trạm không gian quốc tế (ISS) bị các chủng vi khuẩn lạ tấn công có thể khiến các phi hành gia có nguy cơ bị “tổn hại nghiêm trọng” trong tương lai. Theo đó, một nhóm nghiên cứu của NASA đã phát hiện một hệ sinh thái phát triển mạnh của “sinh vật gây bệnh” trên ISS tương tự như loài vi khuẩn được tìm thấy trong các bệnh viện trên trái đất. Cụ thể, các nhà khoa học đã tìm thấy năm loại vi khuẩn đường ruột khác nhau, và với các tính toán của họ, có khả năng 79 % chúng có thể gây bệnh (xem chi tiết).

Tối qua (24/11) tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018 với chiến thắng 3-0 trước Campuchia. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng áo đỏ giành ngôi đầu bảng A mà còn đi vào lịch sử AFF Cup. Cụ thể, tuyển Việt Nam đã trở thành đội đầu tiên giữ sạch lưới hết vòng bảng ở 2 kỳ AFF Cup khác nhau. Sau khi đánh bại Lào 3-0 ở trận ra quân, tuyển Việt Nam tiếp tục thắng Malaysia 2-0 trước khi bị Myanmar cầm hòa 0-0 và thắng Campuchia. Đến thời điểm này, tuyển Việt Nam cũng là đội duy nhất ở AFF Cup 2018 chưa thủng lưới lần nào (xem chi tiết).

Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ba lý do khiến dự án tuyến đường sắt số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) “đội vốn” 16 nghìn tỷ đồng là: Tỷ giá đồng Yên tăng; giá nhân công cũng tăng, vì trải qua 6 lần tăng lương, từ năm 2008 đến nay; giá vật liệu cũng tăng từ năm 2008 đến nay. Ông Chung cho biết, TP Hà Nội đã rút ra một số bài học, trong đó quá trình nghiên cứu tiền khả thi quá dài. Vì vậy, Hà Nội định hướng với những dự án đường sắt còn lại chỉ nghiên cứu tiền khả thi trong vòng một năm dự toán mới sát thực tế (xem chi tiết).

Từ ngày 15/11, phía Trung Quốc ra thông báo yêu cầu tạm dừng nhập khẩu tinh bột sắn, sắn lát từ Việt Nam (VN). Lý do Trung Quốc đưa ra là Bộ NN &PTNT VN chưa đưa vào danh sách những doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc và đặt ra các tiêu chí, phải thực hiện như: Sản phẩm phải do các doanh nghiệp nước ta sản xuất, đăng ký bởi Trung Quốc, tinh bột sắn phải được kiểm dịch thực vật do ngành chức năng VN thực hiện, nhãn mác phải đảm bảo và phải dán trên bao bì trước khi xuất xưởng (xem chi tiết).







Lộc Liên