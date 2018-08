Bản tin 8H: Bắt chước phim hoạt hình, bé 8 tuổi tử vong vì đu dây

Bắc Bộ mưa dông diện rộng từ đêm nay (3/8). Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ nên trong ngày hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 31-33 độ C, trong khi đó ở khu vực vùng núi và các tỉnh Tây Bắc nhiệt độ từ 29-31 độ C; từ đêm nay vùng xoáy thấp phát triển mạnh hơn, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. (XEM CHI TIẾT)

Giải cứu thành công 12 người bị ép làm ngư dân ngoài khơi. Chiều 2/8, Thượng tá Trần Bằng Đức, Phó trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 12 người bị ép buộc lao động trên biển, đồng thời đang mở rộng điều tra đường dây môi giới sử dụng lao động bất hợp pháp. Trước đó, ngày 24/7, biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận được thông báo về một số lao động làm nghề biển (Ninh Thuận) đang làm việc trên 2 tàu cá của Kiên Giang có dấu hiệu bị một đường dây lừa đảo bán lao động đi biển, trong đó có những lá thư cầu cứu của các gia đình có thân nhân bị lừa gạt đi biển, nhưng không được trả tiền công, ở Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai và Đồng Nai.

Hành khách đeo thắt lưng dao găm lên máy bay ở Tân Sơn Nhất. Ngày 2/8, tại khu vực kiểm tra an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng an ninh hàng không phát hiện một nam thanh niên 23 tuổi mang theo dây thắt lưng có mặt được chế tác dạng dao găm. Lập tức, lực lượng an ninh tạm giữ, giao thanh niên trên cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất làm rõ. Theo quy định của Cục hàng không Việt Nam, dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung tên, nỏ... được xếp vào danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người; hành lý xách tay để bảo đảm an toàn, an ninh hàng không. (XEM CHI TIẾT)



Xe ben lao xuống vực, tài xế tử vong trong cabin bẹp dúm. Khoảng 14h ngày 2/8, tại khu tái định cư Đắk Nur B, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, xe ben BKS 77C - 073.50 bất ngờ lao thẳng xuống vực sâu 10m. Vụ tai nạn khiến toàn bộ phần đầu xe bẹp dúm, tài xế mắc kẹt và tử vong trong cabin. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể do xe ben bị hỏng phanh nên tài xế không dừng được phương tiện. Tài xế xe ben được xác định tên N.V.K. (SN 1981, ngụ phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa).

Đi bán vé số về, chồng phát hiện vợ tử vong trên ghe trong tư thế 2 tay bị trói. Chiều 2/8, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). Nạn nhân là bà Trương Thị P. (50 tuổi, ngụ xã Bình Thành). Theo thông tin ban đầu, hơn 9h sáng 31/7, ông D. đi bán vé số về đến chiếc ghe của gia đình thì phát hiện vợ đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, 2 tay bị trói. Được biết, hai vợ chồng ông D. sống trên ghe. Hàng ngày, người chồng đi bán vé số, còn vợ bán trái cây.

Bắt chước cảnh trong phim hoạt hình, bé 8 tuổi tử vong thương tâm. Bé gái Xiao Ting, sống ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã bắt chước nhân vật trong phim hoạt hình Boonie Bears, là dùng sợi dây thừng để leo xuống phía dưới từ cửa sổ tầng 6, nhưng do không nắm chắc được nên trượt tay và ngã xuống. Theo lời của những đứa trẻ chơi cùng, Xiao Ting định dùng dây trèo qua cửa sổ để xuống ban công một căn hộ ở tầng hai. Thời điểm được cha phát hiện, bé gái vẫn còn tỉnh táo. Nhưng sau 3 ngày điều trị trong bệnh viện, Xiao Ting đã qua đời.

Phát hiện nhân viên nghi là điệp viên Nga làm việc tại Đại sứ quán Mỹ. The Guardian đưa tin, các điều tra viên chống gián điệp của Mỹ phát hiện một người nghi là điệp viên Nga làm việc trong Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva hơn 10 năm. Nữ công dân Nga này thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ, làm việc trong đại sứ quán Mỹ tại Nga và được cho là có khả năng tiếp cận hệ thống mạng nội bộ và email của đại sứ quán, những thông tin tối mật như lịch trình của tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Đối tượng làm việc nhiều năm cho cơ quan mật vụ trước khi bị nghi ngờ vào năm 2016, trong một cuộc điều tra thường xuyên của Văn phòng an ninh khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ - RSO. Điều tra cho biết, người phụ nữ bị tình nghi thường xuyên có các cuộc gặp không chính thức với thành viên FSB – cơ quan an ninh hàng đầu của Nga.



Tú Oanh