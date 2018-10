Bản tin 8H: Bé 15 tuổi phải múc bỏ mắt vì bị giở trò đồi bại

Ngày 25/10, bác sĩ Trần Vĩnh Lâm - Phó khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận vừa phẫu thuật múc bỏ mắt phải của bé Y, đồng thời đang điều trị tích cực để bảo vệ con mắt còn lại. Được biết, trước đó,Do gia đình bé Y có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê nên hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ kinh phí cho bé điều trị).Khoảng 14 giờ ngày 13/6/2018, Sơn đi xe mô tô đến nhà anh Đ.V.D (SN 1987, trú cùng thôn) để rủ đi nhậu. Tuy nhiên, khi đến nơi thì anh D đi vắng, trong nhà chỉ có con gái là cháu T (SN 2009) đang chơi cùng với cháu H (SN 2014, là con một người hàng xóm). Lúc này, Sơn quát dọa làm cho cháu H khóc và bỏ chạy về nhà. Sau đó, Sơn đi đến giường tại phòng khách nằm rồi lấy điện thoại di động của mình ra để xem phim. Một lúc sau,Khi anh Huỳnh Giàu Tài (25 tuổi, ngụ xã Lộc An, Bảo Lâm) và Lê Ngọc Thông (17 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, Bảo Lâm) đang nhậu trong một cái quán ở thôn 11, xã Lộc An thì thấy nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí xông vào quán nên hai người hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiênTối qua, đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2018 diễn ra tại Myanmar đã chính thứcTheo đó, người đẹp đạt giải Á hậu 1 thuộc về Ấn Độ, Á hậu 2 thuộc về đại diện Indonesia, Á hậu 3 thuộc về đại diện Puerto Rico và Á hậu 4 thuộc về Hoa hậu Nhật Bản. Đại diện Việt Nam, Á hậu Bùi Phương Nga đạt giải dừng chân ở Top 10 trong đêm thi nàySáng 25/10, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang điều tra về việc một đơn vị ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình báo mất máy tính có lưu dữ liệu nhiều hồ sơ địa chính. Được biết, hai máy tính của đơn vị này bị mất chứa toàn bộ dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đo đạc đất đai của tỉnh Quảng Nam suốt nhiều năm qua.Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển, dự kiến hôm nay (26/10) sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, sau đó lan ra các tỉnh khác ở Bắc bộ.. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, chiều 26/10 ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông; chiều tối và đêm mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ().Các bưu kiện khả nghi này đã được gửi đi tại New York, Washington và Florida bao gồm nhà riêng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và Maxine Waters, một nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang California. Trong đó, ba gói bưu kiện chứa bom cũng được gửi tới Nghị sỹ Walters của đảng Cộng hòa. Phòng tin tức của kênh CNN cũng nhận được bom thư khiến mọi người phải đi sơ tán khẩn cấp

Lộc Liên

Tổng hợp