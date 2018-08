Bản tin 8H: Bé 7 tháng tuổi sống lại trong đám tang của chính mình

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và di chuyển về phía Tây nên từ đêm 13/8, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Trong ngày hôm nay (12/8), áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, hướng về phía vịnh Bắc Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông là vùng nguy hiểm trên Biển Đông, có gió mạnh cấp 6 trở lên. (XEM CHI TIẾT)

Cháy trung tâm thương mại giữa Sài Gòn, nhiều người hốt hoảng. Khoảng 21h ngày 11/8, một tấm biển quảng cáo nằm trên tầng 3 trung tâm thương mại Diamon Plaza (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Phát hiện sự việc, hàng chục khách hàng cùng nhân viên bên trong trung tâm hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Bảo vệ và nhân viên trung tâm sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để cứu hỏa và khống chế được ngọn lửa trước khi lực lượng chức năng có mặt. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến cả khu vực bị cúp điện, nhiều người hốt hoảng. (XEM CHI TIẾT)

Xe ben chở titan lao thẳng nhà dân gây tai nạn kinh hoàng. Khoảng 10h15 ngày 11/8, trên QL1A đoạn qua khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xe ben chở titan BKS 86C-054.84 chạy với tốc độ cao húc bay dải phân cách cứng, lao sang lề trái đường rồi tông thẳng vào bé gái 10 tuổi đang ngồi chơi trước nhà. Chiếc xe tiếp tục đâm thẳng vào nhà dân, sau đó lật nghiêng, hàng tấn titan đổ tràn ra đường. Hậu quả, bé gái 10 tuổi không chỉ bị xe ben đè trọng thương, mà còn bị bỏng nặng do dầu nhớt từ xe chảy ra. Xe ô tô BKS 86A-020.26 đang đậu bên cạnh cũng bị tông văng ra xa và hư hỏng. Tài xế xe ben chỉ bị thương nhẹ.

Cách đây không lâu, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy sàm sỡ một cô gái đang lưu thông trên đường. Theo đó, phát hiện một cô gái đi trước mặt, hai thanh niên rồ ga di chuyển nhanh về phía trước, vỗ mạnh vào người cô gái khiến nạn nhân giật mình, rồi phóng xe chạy mất. Toàn bộ quá trình đã bị camera hành trình của một xe ô tô ghi lại được và đăng lên mạng xã hội. Lập tức, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc với hành vi vô văn hóa của hai đối tượng trên. Được biết, sự việc xảy ra chiều 11/8 trên đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng.

Bé 7 tháng tuổi sống lại trong đám tang của chính mình. Vụ việc hi hữu xảy ra gần đây tại Honduras (quốc gia Trung Mỹ). Trước đó, em mắc bệnh nặng nhưng gia đình không có điều kiện chạy chữa. Ở đám tang em bé, gia đình không mua nổi quan tài nên mới phát hiện em vẫn còn thở.

Người đàn ông tranh thủ trộm tiền viếng chùa ở Vĩnh Phúc. Người đàn ông lợi dụng lúc vắng người đã tranh thủ trộm tiền viếng tại Chùa Cói, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đi tù vì ngăn cấm bạn gái sử dụng mạng xã hội. Matthew Bailey (24 tuổi), quốc tịch Anh, đã bị tòa án tuyên phạt 6 tháng tù và 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) vì tội quấy rối tinh thần bạn gái. Theo đó, Matthew đã kiểm soát việc bạn gái Molly Cunliffe (19 tuổi) sử dụng mạng xa hội một cách cực đoan: không được đăng ảnh, không cho tương tác với người khác giới, thậm chí cấm luôn thói quen để biểu tượng nụ hôn dưới bài đăng… Không chịu nổi, Molly đã 3 lần đòi chia tay. Cuối cùng, anh ta gọi điện hăm dọa Molly và cả gia đình cô, buộc nữ điều dưỡng viên phải kiện ra tòa.



