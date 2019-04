Bản tin 8H: Bé gái 4 tuổi tử vong vì rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong. Khoảng 22h30 ngày 24/4, người dân sống tại chung cư Ecohome 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện một bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 của tòa nhà xuống đất. Mọi người nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Theo người dân sống tại tòa nhà cho biết, nguyên nhân ban đầu là do khi chạy sang nhà hàng xóm chơi, bé trèo qua lan can hành lang, không may rơi xuống đất. Được biết, thời điểm tai nạn, bố mẹ bé đều đi làm, gửi bà nội trông cháu. Lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm xác nhận có vụ việc trên.

Khoảng 15h ngày 24/4, một con tàu của ngư dân đang neo đậu trên sông thuộc xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (gần khu vực cảng Lạch Quèn) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do thời tiết nắng nóng và gió to, chỉ trong 30 phút, con tàu bị thiêu rụi hoàn toàn. Thông tin ban đầu, chiếc tàu bị cháy là tàu câu mực có số hiệu NA 91868, công suất 520CV của ngư dân Nguyễn Toán (SN 1978, trú tại xóm 6, xã Sơn Hải). Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện. Ước tính thiệt hại vụ cháy hơn 1 tỉ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng trước khi giảm nhiệt độ sau ngày 26/4. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 25/4, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần từ ngày 26/4, các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 27-28/4.

Chuẩn y chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Ngày 24/4, tại Hội nghị về công tác cán bộ, thừa ủy nhiệm của Ban Bí thư T.Ư Đảng, ông Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Lê Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước đó, tại Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 15 diễn ra vào ngày 8/4, Tỉnh ủy Quảng Nam đã bầu ông Lê Văn Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lều Vũ Điều. Ông Thào Xuân Sùng dân tộc Mông, sinh năm 1958 tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, là Cử nhân Lý luận chính trị, Tiến sỹ Khoa học lịch sử Đảng. Ông Sùng từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La giai đoạn 2002-2011. Trước khi giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thay ông Lại Xuân Môn vào tháng 1/2018, ông Thào Xuân Sùng là Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2012-2017.

Xe ben kéo ngã trụ điện trung thế, nhiều nơi mất điện. Tối 24/4, một chiếc xe ben 15 tấn, do tài xế Phạm Tuấn Lợi điều khiển, đã kéo ngã trụ điện trung thế tại giao lộ Lương Định Của – Cao Đức Lâm (phường An Phú, quận 2, TP.HCM). Nguyên nhân do thùng xe chưa được hạ vướng vào hệ thống dây cáp viễn thông, cộng với xe đi tốc độ cao nên gây ra sự cố trên. Hậu quả, một vụ nổ điện xảy ra khiến cả một vùng bị mất điện, người dân hoảng loạn. Tài xế sau đó được mời về trụ sở công an để làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Cháy chợ lúc nửa đêm, hàng chục ki ốt bị thiêu rụi. Khoảng 12h đêm 24/4, rạng sáng 25/4, Ban quản lý chợ Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một ki ốt, rồi nhanh chóng bao trùm cả khu chợ. Khoảng 10 xe chữa cháy chuyên dụng của công an và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã được điều động đến để kịp thời dập lửa. Đến 0h30, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế và khoanh vùng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hàng chục ki ốt bán các loại hàng mã, quầy bán hàng tạp hóa, quầy quán ăn...đã bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính ban đầu lên đến tiền tỷ.



