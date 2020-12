Bản tin 8H: Bé trai thoát chết kỳ diệu, không thương tích sau khi rơi từ tầng 8

Quảng cáo

Vào khoảng 19h tối ngày 7/12, tại tòa nhà A chung cư Sở Tài chính, tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, một bé trai rơi từ tầng 8 xuống mái hiên bằng tôn xốp của gia đình bà Đặng Thị Hồng, sống ở tầng 1 - tòa nhà A1. Thời điểm được tìm thấy, bé trai khoảng 3 tuổi đang ngồi ở phía trên tấm tôn của mái hiên. Cháu bé được đưa đi cấp cứu sau đó. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo bé trai vẫn bình thường, nhưng phải nằm ở bệnh viện để theo dõi. Theo người dân, vị trí mà bé trai trèo ra ngoài rồi bị ngã cao hơn 25 m so với mặt đất. Cú ngã làm lõm một phần tấm tôn, vỡ một mảng xốp, làm cong thanh sắt đỡ mái của hộ dân dưới tầng 1. Được biết, gia đình nạn nhân sống ở căn hộ 806.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/12), không khí lạnh có cường độ suy yếu. Các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ. Trời rét sâu về đêm và sáng. Sáng sớm, toàn vùng xuất hiện sương mù, đến trưa trời nắng và hanh khô. Từ ngày 10-13/12, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa về chiều tối và đêm, ban ngày trời giảm nắng, nhiều mây hơn. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định kiện toàn nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam thay ông Lê Quốc Phong đã được phân công công tác khác.

Ngày 9/12, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng nhà riêng của gia đình ông Vũ Văn Trường (trú thôn Đồng Đại 1, xã Đồng Thanh) khiến 3 người tử vong. Chiều 8/12, khi 3 thợ xây Phạm Xuân Sơn (56 tuổi), Nguyễn Đình Thắng (55 tuổi) và Phạm Văn Đô (53 tuổi) đang thi công trên tầng 2 (độ cao khoảng 5,5 m), giàn giáo bất ngờ đổ sập, khiến cả ba rơi xuống nền bê tông. Hậu quả, ông Sơn và ông Thắng tử vong tại chỗ. Ông Độ qua đời ở bệnh viên do bị thương quá nặng.

Chiều 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/3/2021. Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người, với 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu. Nghị quyết cũng quyết định thành lập TAND, VKSND thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Vào chiều ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội bầu Chủ tịch HĐND thành phố và 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố. Sau khi HĐND biểu quyết, đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, 92,93% đại biểu đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tối 9/12, Bộ Y tế thông báo có thêm 4 ca mắc mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại Ninh Bình, Quảng Nam và Đà Nẵng. Đến nay, Việt Nam có tổng công 1381 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 693 ca bệnh lây nhiễm trong nước, số còn lại là người nhập cảnh. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 21.485. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có BN1317 được công bố khỏi bệnh. Như vậy Việt nam đã điều trị khỏi: 1.225 ca.



