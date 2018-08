Bản tin 8H: Bị bạn xô ngã từ độ cao 20m, thiếu nữ gãy xương, thủng phổi

Tàu lửa húc ô tô, 3 người thương vong. Khoảng 15h17 chiều 9/8, tại đường dân sinh qua đường sắt (Km 1030+700) khu vực thôn Vạn Lương (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), ô tô BKS 81A-15166, do Nguyễn Xuân Vương (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, va chạm với tàu SE21, do lái tàu Phan Văn Đông (SN 1982, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển. Hậu quả, tài xế Vương tử vong và 2 người khác trên xe bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)

Xe buýt chạy ngược chiều ở trung tâm Sài Gòn. Trong video đăng tải trên Internet ngày 9/8, xe buýt số 6 (tuyến Chợ Lớn – Đại học Nông Lâm) chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5), hướng từ ngã 6 Cộng Hòa về cầu Nguyễn Văn Cừ. Thời điểm đó, nhiều hành khách đang ở trên xe. Ông Trần Chí Trung (Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP HCM) vừa yêu cầu lãnh đạo HTX Quyết Thắng đình chỉ công tác tài xế Trần Văn Hạnh - người điều khiển xe buýt. (XEM CHI TIẾT)

Tàu đường sắt trên cao lăn bánh qua các tuyến phố Hà Nội. Hôm 8/8, đoàn tàu của công trình đường sắt trên cao đầu tiên tại Việt Nam chạy thử nghiệm từ ga Cát Linh, quận Đống Đa đi Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội). Đoàn tàu chạy thử nghiệm của tuyến đường mang số hiệu HN00304 xuất phát từ ga Cát Linh chạy liên tục xuyên qua tuyến đường sắt có chiều dài hơn 13 km và chỉ dừng lại tại điểm cuối ở ga Yên Nghĩa. Đây là hoạt động chạy thử toàn tuyến nhằm kiểm tra công tác vận hành trước khi đưa vào chạy chính thức trong thời gian tới.

Vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, biển động dữ dội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm 10/8, vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. (XEM CHI TIẾT)



Rơi xuống kênh sau khi ăn đám giỗ, hai anh em họ tử vong. Khoảng 12h trưa ngày 9/8, sau khi ăn giỗ ở nhà cô ruột, hai cháu Trần Kim Huy và Trần Kim Quân (SN 2015, trú xóm 16, làng Lương Hội, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng nhóm bạn rủ nhau ra chơi ở bờ kênh N2 đoạn chảy qua xóm 4, xã Viên Thành. Không may, Huy và Quân (anh em con chú con bác) không may bị rơi xuống kênh. Lúc cứu lên, hai cháu đều đã tử vong.

Jordan Holgerson (16 tuổi, sống tại Mỹ) suýt mất mạng khi bất ngờ bị bạn xô ngã từ một cây cầu xuống mặt nước. Ngày 7/9, Holgerson cùng nhóm bạn đến chơi ở khu vực sông sông Lewis ở Vancouver, bang Washington, Mỹ. Trong lúc chuẩn bị nhảy cầu xuống mặt nước cách 20m, Holgerson bất ngờ bị một người bạn đẩy từ phía sau. Hậu quả, nữ sinh 16 tuổi bị gãy 5 chiếc xương sườn, thủng phổi, may mắn chưa nguy hiểm tới tính mạng.

Biển quảng cáo dài 6 mét bất ngờ đổ sập, rơi trúng người đi bộ. Khoảng 18h ngày 5/8 (theo giờ địa phương), những người đi bộ đang di chuyển trên một tuyến bố đông đúc thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, bất ngờ biển quảng cáo dài 6m bất ngờ đổ sập xuống. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, được người đi đường giúp thoát khỏi tình trạng mắc kẹt và đưa đến bệnh viện.





Tú Oanh