Bản tin 8H: Bi kịch mẹ cứu con không thành, gần đứt lìa đùi phải

Mẹ bị cánh quạt tàu chém trọng thương, con trai tử vong. Khoảng 7h sáng ngày 12/8, trong lúc thuyền của gia đình chị Phạm Thị Thơm (SN 1987, ở thôn Cao Bình, xã Hồng Tiền, Kiến Xương) đang neo đậu ở cảng Tiền Hải trên địa bàn, cháu Nguyễn Thế Huy (8 tuổi, con trai chị Thơm) không may trượt chân ngã xuống biển. Chị Thơm nhảy xuống cứu con, không may bị cánh quạt của tàu chém vào người gây thương tích nặng, gần đứt lìa đùi phải. Cháu Huy bị tử vong do đuối nước.

Bão số 4 áp sát, Hà Nội vẫn nắng nóng 36 độ C. Bão số 04 tiếp tục di chuyển chậm, trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn nằm trong trường gió phân kỳ Bắc đến Tây Bắc tạo ra bởi rìa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 04 vì thế trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các khu vực phổ biến từ 34-36 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Số ca mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng ở Hà Nội. Chiều 13/8, theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 6 đến 12/8), trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 41 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 25 trường hợp mắc sởi, 58 trường hợp mắc tay chân miệng, 3 trường hợp ho gà và 1 trường hợp tử vong do liên cầu khuẩn lợn (tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì). nếu như trong tháng 7/2018 chỉ ghi nhận 15-20 ca mắc sốt xuất huyết/tuần thì những tuần đầu tháng 8/2018, số mắc tăng lên 30 đến 40 ca/tuần, phân bố tại 138 xã, phường thuộc 28 quận, huyện (trừ huyện Ba Vì và Ứng Hòa chưa ghi nhận ca mắc).

Đàn vịt hàng trăm con chuẩn bị xuất chuồng bỗng lăn ra chết ở Huế. Khoảng 4h ngày 12/8, ông Đặng Duy Vinh (62 tuổi, trú thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chuẩn bị cho đàn vịt ăn và phát hiện hàng trăm con vịt trong độ tuổi chuẩn bị xuất chuồng bỗng lăn ra chết. Sau khi kiểm đếm, ông Vinh xác định có 252 con vịt chết trong tổng số 1.200 con, ước tính thiệt hại khoảng gần 23 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu loại trừ khả năng vịt chết do dịch bệnh.

Ngày 13/8, đại diện lãnh đạo trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tổ chức trao trả lại tài sản cho một du khách nước ngoài bị đánh rơi. Trước đó, ông Jacob Allan Warnor (Quốc tịch Mỹ) khi tham quan Vườn thực vật đã đánh rơi một chiếc ví, bên trong có 1 thẻ visa và số tiền quy đổi tương đương 30 triệu đồng (gồm 4,7 triệu đồng tiền Việt và 1.180 Đô la Mỹ). Chiều 12/8, anh Lê Minh Chiến, nhân viên điểm du lịch Vườn thực vật và anh Võ Thành Đức, công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình) đã nhặt được chiếc ví trên và nhờ lãnh đạo trung tâm tìm kiếm người bị mất.

Hai cô gái Thái Lan đã sống sót kỳ diệu sau khi ô tô của họ bị một cột thép khổng lồ đổ đè vào, tờ Coconuts Bangkok đưa tin. Video cho thấy cột thép tại một công trình xây dựng trượt khỏi cần cẩu và đổ vào phần đầu xe Mercedes chở hai cô gái vào chiều thứ 4 tuần trước (8/8). May mắn, cột thép đổ vào phần mui xe, nên hai cô gái trong xe đều an toàn. Phía nhà thầu xây dựng đồng ý bồi thường xe mới cho nạn nhân.

Tai nạn giao thông thảm khốc ở Ecuador, ít nhất 12 người chết. Ít nhất 12 người chết và 30 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt ở Ecuador. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường bỗng bất ngờ mất lái. Đa phần hành khách là các cổ động viên vừa trở về nhà sau khi xem một trận đấu bóng đá. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.



