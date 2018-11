Bản tin 8H: Bị ô tô cán qua hai lần, bé gái 2 tuổi sống sót thần kỳ

Bị ô tô cán qua 2 lần, bé gái 2 tuổi sống sót thần kỳ. Vụ việc xảy ra tại Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 31/10. Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy, chiếc ô tô màu trắng bất ngờ đi về phía bé gái và cán qua nạn nhân 2 lần. May mắn, bé gái không hề hấn gì, tự bò ra giữa đường. Lúc đó, tài xế ô tô mới nhận thức được tình hình, vội tới kiểm tra tình trạng của bé gái. Bác sĩ cho biết, bé gái sống sót bởi xương còn khá mềm và bé mặc nhiều quần áo thời điểm đó. Nạn nhân được xuất viện trong ngày.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba tới Hà Nội. Đêm qua (8/11), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 3 ngày. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và phu nhân diễn ra theo lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Chuyến thăm nhằm tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Salvador Valdés Mesa tháng 9 vừa qua.

Nằm trọn trong khối khí lạnh, hôm nay (9/11), Bắc Bộ được dự báo khá ít mưa. Nhiệt độ trưa chiều sẽ có xu hướng tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng 24-27 độ. Riêng khu vực phía tây Bắc Bộ mức nhiệt độ trưa chiều mai sẽ dao động ở ngưỡng 25-28 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết chủ yếu lạnh về đêm và sáng ở các tỉnh trung du, đồng bằng với mức nhiệt từ 17 – 20 độ; các tỉnh vùng núi sẽ duy trì trạng thái rét với mức nhiệt 15 – 16 độ. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế ô tô bị chém đứt gân tay sau va chạm giao thông. Khoảng 9h30 sáng 8/11, ô tô biển Nghệ An, do tài xế Lĩnh điều khiển, va chạm với xe máy, do một nam thanh niên điều khiển, trước chợ Hưng Dũng trên đường Tuệ Tĩnh, Vinh, Nghệ An. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, ẩu đả. Trong cơn nóng giận, thanh niên đi xe máy chạy vào ki ốt ở chợ lấy dao chém đứt gân tay phải của tài xế Lĩnh. Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Vinh thụ lý.

Tối ngày 08/11/2018, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện kỳ quay số mở thưởng thứ 199 sản phẩm Power 6/55. Bộ số may mắn được xác định trong kỳ quay thưởng lần này là: 22 – 28 – 31 – 39 – 52 – 53 và 14. Xem xét trên hệ thống với số vé bán ra trước đó, Vietlott không tìm ra người may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá 38.020.462.950 đồng. Tuy nhiên, trong kỳ quay này, Vietlott đã tìm ra người chơi trúng giải Jackpot 2 trị giá 5.236.233.250 đồng.

Khoảng 21h 30, một lán trại nhỏ trong khu đất trống cuối hẻm 761 Tân Sơn (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ phát hỏa, rồi bùng cháy dữ dội. Người dân đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Do sợ cháy lan ra khu dân cư, nhiều người dân nhanh chóng ôm tài sản chạy ra ngoài. Đến 23 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, lửa đã thiêu rụi một căn nhà tạm bợ và làm ảnh hưởng một số nhà dân lân cận. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân bất cẩn trong lúc đốt rác tại bãi đất trống đã để lửa cháy lan.

Sáng 8/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bạn trai của thiếu nữ 15 tuổi nhảy cầu tự vẫn trên đường đi hát karaoke cùng bạn bè về cách chân cầu Bồng Lạng 50m (thuộc thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Chiều cùng ngày, thi thể thiếu nữ cũng được phát hiện cách chân cầu 100m. Khoảng 23h ngày 7/11 trước đó, thiếu nữ xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với bạn trai trên đường đi hát karaoke cùng bạn bè về. Bất ngờ, thiếu nữ nhảy cầu xuống sông Đáy tự vẫn. Người bạn trai đi cùng thấy vậy hốt hoảng, nhảy xuống theo bạn gái. Cả hai cùng mất tích dưới dòng nước trong đêm khuya.



Tú Oanh