Bản tin 8H: Bị rạch tay lúc dừng đèn đỏ, cô gái phải điều trị phơi nhiễm HIV

Ngày 5/5, Công an phường Linh Đông (quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận thông tin vụ một cô gái bị 2 kẻ lạ mặt tấn công bằng vật nhọn. Theo đó, khoảng 20h ngày 4/5, chị H.T.N. (23 tuổi, ngụ Bình Dương) đang dừng đèn đỏ ở giao lộ Kha Vạn Cân-Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thì bất ngờ bị hai kẻ đi xe máy hiệu Winner áp sát dùng vật nhọn rạch vào tay, rồi tẩu thoát. Bị rách áo, vết thương dài tuôn máu liên tục, chị N. vào bệnh viện kiểm tra vết thương trước khi về nhà. Sáng hôm sau, chị N. được người thân đưa vào Viện Pasteur để nhận tư vấn và điều trị phơi nhiễm HIV. Sau đó, gia đình lên trụ sở công an báo án.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, riêng vùng núi Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C. Từ chiều tối 6/5 đến hết đêm 8/5 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối và đêm 7/5 có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 7-8/5 có mưa rào và dông rải rác; cảnh báo, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xe máy “kẹp” 3 đâm thẳng xe cảnh sát cơ động, một đại úy tử vong. Chiều 5/5, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng hơn 21h30 ngày 4/5, khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Phúc Thọ (Phúc Thọ, Hà Nội), lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện ba thanh niên trên một xe máy đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lao thẳng vào xe máy của CSCĐ, khiến 5 người (3 thanh niên và 2 CSCĐ) phải nhập viện. Khoảng 10h35 sáng 5/5, do thương tích quá nặng, Đại úy Phạm Đức Chung (trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liên, Hà Nội) tử vong. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phát hiện 2 người đàn ông thương vong trong phòng trọ khóa trái cửa. Chiều 5/5, khi đến tìm em vợ là anh Dương Hồng Nghiêm (34 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) tại nhà trọ ở phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM), người đàn ông thấy cửa khóa trái nhưng trong nhà có vết máu liền kêu cứu và dùng kìm để phá khóa. Khi mở cửa, người này phát hiện một người đầy máu trong tình trạng nguy kịch, còn anh Nghiêm tử vong ở phòng bên cạnh. Được biết anh Nghiêm làm tài xế cho một công ty giấy, anh thuê 2 căn phòng trọ trên để ở và làm văn phòng công ty, giữa hai phòng có một cửa để thông qua. Người bị thương tên Nguyễn Văn Đang (SN 1987, quê tỉnh Bến Tre), bạn anh Nghiêm tới chơi. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xe quân sự bị lật ở Quốc Oai, hàng chục chiến sĩ bị thương. Khoảng 14 giờ chiều 5/5, chiếc xe quân dụng của Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) chở hàng chục chiến sĩ bất ngờ gặp sự cố, rồi lật ngửa trên quốc lộ 21A, đoạn quan địa phận thôn Long Phú (xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội). Ngay khi phát hiện vụ tai nạn, nhiều người dân đã hô hoán nhau hỗ trợ đưa các chiến sĩ ra khỏi chiếc xe gặp nạn, sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Theo nguồn tin, vụ tai nạn làm hàng chục chiến sĩ bị thương, may mắn không ai bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/5, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức ra mắt Trung tâm Báo chí TPHCM đặt tại cao ốc 255 Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1). Tại buổi lễ, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ông Từ Lương (41 tuổi, quê Hà Nội) có trình độ thạc sĩ báo chí, Nghiên cứu sinh xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp chính trị, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM vào tháng 11/2018. (XEM CHI TIẾT)



Nghi uống rượu, người đàn ông tự đâm lòi ruột. Khoảng 12h trưa ngày 5/5, người dân phát hiện ông Hồ Văn L. (43 tuổi, trú tại xã An Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) có vết thương ở bụng khiến ruột lòi ra ngoài nằm ở vệ đường. Ngay sau khi phát hiện, người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng. Theo nhận định ban đầu, Công an huyện Lộc Hà nghi nạn nhân uống rượu, đầu óc không được tỉnh táo nên tự cầm dao mổ vào bụng mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)



