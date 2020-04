Bản tin 8H: Bị yêu cầu đeo khẩu trang, thanh niên đánh cán bộ

Quảng cáo

Chiều 12/4, Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an huyện Tiên Phước điều tra vụ hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 ngày 11/4, ông N.P.T. (38 tuổi) chạy xe máy chở theo Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi, trú xã Tiên Sơn) đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 của xã Tiên Sơn. Thấy Tình không đeo khẩu trang, sau khi kiểm tra thân nhiệt, tổ công tác phát khẩu trang y tế yêu cầu đeo vào. Tình không đeo, còn xúc phạm rồi cầm mũ bảo hiểm đánh một cán bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (13/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, sáng nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau mưa giảm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ T.T.Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Chiều 12/4, Bộ Công Thương đã thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19 trong ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020. Cụ thể, đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh sẽ được giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm; với mức giảm 10% so với đơn giá hiện hành. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, giảm 10% so với đơn giá đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 - bậc 4 (dưới 300 kWh/tháng). Các cơ sở cách ly, khám chữa bệnh tập trung được giảm 100% tiền điện.

Ngày 12/4, Bộ đội biên phòng Phú Yên gửi văn bản báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị đồn biên phòng các tỉnh ven biển phối hợp truy tìm một tàu chở hàng tông chìm tàu cá của ngư dân địa phương này rồi bỏ trốn. Cụ thể, tàu chở hàng mang tên "Sài Gòn 815" tông chìm tàu cá của ông Nguyễn Hạnh (ngụ phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) rồi bỏ trốn. Thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng, may mắn không có thương vong về người.

Theo bản tin 6 giờ sáng ngày 13/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cả nước có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 đều ở "ổ dịch" Hạ Lôi. Trong đó 1 người là nhân viên công ty SamSung (Bắc Ninh). Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam có 262 ca bệnh, trong đó 159 người từ nước ngoài chiếm 60,7%; 103 người lây nhiễm thứ phát chiếm 39,3%. Riêng ở Hạ Lôi đến nay có 10 ca bệnh. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 12/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) để xem xét, đưa ra hình thức xử lý tiếp theo. Trước đó, hôm 3/4, ông Thanh có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chức nặng tại một chốt kiểm dịch COVID-19 của thị xã Bình Long (giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản). (XEM CHI TIẾT)



Tối 12/4, BCĐ phòng, chống dịch COVID – 19 Quảng Nam cho biết, vừa có 1 trường hợp trốn khởi nơi cách ly tập trung trên địa bàn. Cơ quan chức năng đang tìm kiếm người này. Leyson Smith Santamaria Orjuela (22 tuổi) quốc tịch Colombia, là đối tượng đã lang thang nhiều nơi, quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ ngày 22/2 đến nay. Người này được bố trí cách ly tập trung tại Biệt thự du lịch Hoa Cọ (phường Cẩm Châu, TP. Hội An), nhưng đã trốn khỏi cơ sở cách ly lúc 19h ngày 11/4. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh