Bản tin 8H: Bộ Công Thương muốn đóng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu

Thầy giáo Nguyễn Kim Quang (70 tuổi, ở Hà Nội) tự chế ra chiếc ôtô điện bằng các linh kiện đồng nát để chở cháu đi học. (Video: VnExpress)

Chủ tịch Quốc hội thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Ngày 25/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Tại đây, nhiều cử tri quan tâm đến sức khoẻ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vừa qua Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có chuyến đi công tác tại Kiên Giang. Do thời tiết thay đổi, trời nắng nóng nên từ Hà Nội bay vào Cần Thơ rồi đi xuống Kiên Giang, tiếp tục di chuyển hơn 80km để làm việc, vì thế sức khoẻ bị ảnh hưởng. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Công Thương muốn đóng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu. Theo dự thảo Danh mục bí mật nhà nước ngành Công Thương đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý, báo cáo điều hành kinh doanh và phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu chưa công bố; phương án chỉ đạo điều chỉnh giá điện chưa công bố sẽ là những thông tin được bộ này đóng dấu mật. Theo Bộ Công Thương, việc lập danh mục mới các bí mật nhà nước trong ngành Công Thương căn cứ vào Quyết định số 106 về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công Thương được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2008. (XEM CHI TIẾT)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (26/4), nắng nóng tiếp tục duy trì ở Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16h. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ nay đến hết 27/4 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ ở vùng núi có mưa vừa, mưa to kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ hôm nay, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần. Với các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến 27-28/4.

Ngày 25/4/2019, Bộ GTVT đã có văn bản đồng ý cho nhà đầu tư BOT Hòa Lạc - Hòa Bình được phép thu phí từ ngày 3/5 để hoàn vốn cho đường này và quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình. Mức phí thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 180.000 đồng một lượt xe. Chủ trương này cũng được cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đồng ý, kèm theo điều kiện trong vòng 1 tháng kể từ thời điểm thu phí, nhà đầu tư BOT Hòa Lạc - Hòa Bình trả đủ phải chuyển tra đủ hơn 7 tỷ đồng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, nếu không trả đủ Bộ GTVT sẽ yêu cầu tạm ngừng thu phí tại trạm này. Trước đó, nhà đầu tư BOT Hòa Lạc - Hòa Bình là Công ty TNHH QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình có văn bản gửi Bộ GTVT thông báo, sẽ đóng tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình từ ngày 15/4, không cho xe lưu thông do gặp khó khăn về vốn.

2 thanh niên đi xe máy tông vào cây lúc rạng sáng ở Hà Nội đã tử vong. Ngày 26/4, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm xác nhận, 2 thanh niên đi xe máy tông vào gốc cây tại Ngã tư Hàng Khay- Lê Thái Tổ trên địa bàn lúc rạng sáng ngày 25/4 đã tử vong trong bệnh viện. Theo cơ quan công an, hai nạn nhân có danh tính là Doãn (SN 2000) và Đỗ Duy Tấn Phát (SN 2003, đều ở tỉnh Thái Bình). Trước đó, khoảng 1h35 sáng 25/4, xe máy BKS 17B4-346.83 (Doãn chở Phát) lưu thông trên đường Lê Thái Tổ chiều từ phía Hàng Trống chuyển hướng rẽ trái vào Hàng Khay, tự đâm vào gốc cây trước cửa số nhà 01 Hàng Khay. Hai nạn nhân bị ngã trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Xe máy bị biến dạng hoàn toàn.

Sông Hàn (Đà Nẵng) bị đe dọa vì nguồn nước thải của nhiều nhà hàng tiệc cưới ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Video: Zing)





Tú Oanh