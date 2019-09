Bản tin 8H: Bộ đội Biên phòng có tân Tham mưu trưởng

Quảng cáo

Chiều 30/8, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Theo đó, dưới sự chủ trì của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng. Thiếu tướng Lê Đức Thái sinh năm 1967. Trước năm 2017, ông từng giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh. Tháng 7/2017, Lê Đức Thái được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Bị lửa thiêu cháy, xưởng đồ chơi ở Hà Nội đổ sập. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 2/9, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại xưởng đồ chơi ở tuyến đường ven khu công nghiệp Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC điều 6 xe cứu hỏa khẩn trương có mặt ở hiện trường để dập lửa. Đến 21h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ khu xưởng đồ chơi rộng vài trăm mét vuông đã bị cháy rụi, đổ sập. Ngoài ra, hỏa hoạn còn khiến một chiếc xe bán tải bị thiêu trụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bé trai 13 tuổi tự chạy xe máy vượt 300km từ Kon Tum đến Đắk Lắk tìm người thân. Tối 2/9, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai tên A Duy Khang (13 tuổi, trú huyện Đắk Hà, Kon Tum) tự đi xe máy từ Kon Tum qua Đắk Lắk. Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, ông Trần Văn Tư (60 tuổi, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) - chủ nhà xe Tư Trang phát hiện Khang trong tình trạng đói run, suýt ngất xỉu tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ. Theo ông Tư, A Duy đi xe máy BKS: 82H1 -088.70 dừng tại khu vực nhà xe. Hiện tại, Khang đang ở Công an thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, chờ người thân liên lạc.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 31/8 đến 2/9), cả nước xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông khiến 57 người chết, 46 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 10 vụ, nhưng tăng 11 người chết, giảm 7 người bị thương. Chỉ tính riêng trong ngày 2/9, cả nước xảy ra 23 vụ, làm chết 16 người, bị thương 20 người. Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát đường bộ xử lý trên 16.000 trường hợp (vi phạm nồng độ cồn là 262 trường hợp); phạt tiền trên 7 tỷ đồng, tạm giữ 117 ô tô, trên 2.000 mô tô, 23 phương tiện khác; tước trên 400 giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng tuần tra kiểm soát đường thuỷ phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm, xử phạt 700 triệu đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Áp thấp nhiệt đới (tên quốc tế là KAJIKI) rạng sáng nay đã đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 8 (không thay đổi so với 03 giờ trước đó). Vào 04h sáng nay (3/9), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa 150-200mm trong rạng sáng nay. Cùng với áp thấp nhiệt đới trên đất liền, một áp thấp nhiệt đới khác trên Biển Đông cũng đang có hướng di chuyển phức tạp. Vào 4 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới này cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông. (XEM CHI TIẾT)



Cột điện gãy đè trúng xe đưa đón Bí thư Thành ủy. Vụ việc xảy ra chiều 2/9 tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc đã khiến cây xanh hai bên đường đổ ngã, kéo theo một cột điện gãy đổ chắn ngang đường và đè lên xe ô tô biển xanh làm hư hỏng phần sau xe, rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Xe ô tô biển xanh bị hư hỏng mang biển kiểm soát 95A – 2799 đang đậu ngược chiều được xác định là xe đưa đón Bí thư Thành ủy Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Bí thư Thành ủy Vị Thanh cho biết tài xế sau khi đưa ông về đã đậu xe tại vị trí đó đến khi xảy ra sự cố. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 2/9, ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau (Cà Mau) cho biết: Cơ quan chức năng đang tổ chức giám định thiệt hại đối với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 80A - 000.39. Theo đó, khoảng 22h30 tối 30/8, xe 7 chỗ kể trên chở đoàn cán bộ Phân viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đến một quán ăn trên đường Phan Ngọc Hiển để ăn tối. Ông Châu Hữu Nghị-Xã đội trưởng xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, Cà Mau) và Phạm Công Khanh- dân quân tự vệ xã Thạnh Phú, khi ra khỏi quán ăn, đã yêu cầu ô tô 7 chỗ di chuyển để có lối đi nhưng không được chấp thuận.Một lúc sau, Nghị và Khanh chạy xe máy trở lại quán rồi dùng khúc gỗ đập bể kính chắn gió phía sau của ô tô 7 chỗ mang biển 80A - 000.39. Sau khi sự việc xảy ra, ông Nghị thừa nhận, hành động thiếu kiểm soát khi say. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh