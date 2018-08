Bản tin 8H: Bố nhẫn tâm bán con mới sinh để lấy tiền ăn nhậu

Bé trai 7 tuổi chết bất thường gần vườn cao su. Khoảng 14h30 chiều ngày 30/7, trong lúc đi úp chén cao su thuê cho ông Võ Trọng Tài (SN 1967) tại ấp 2, xã Thành Tâm, chị Nguyễn Thị Thu Hạnh (SN 1989, ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) phát hiện dưới suối gần vườn cao su xác chết trẻ em đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan Công an. Nạn nhân sau đó được xác định là cháu Mai Văn M. (SN 2011, ngụ ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Được biết, cháu M. mất tích vào trưa ngày 28/7. (XEM CHI TIẾT)

Bắc Bộ giảm mưa, ngày nắng gián đoạn. Thời tiết Bắc Bộ trong ngày hôm nay (2/8) vẫn phổ biến trong trạng thái nhiều mây khi rãnh áp thấp cùng với hội tụ gió trên mực cao còn duy trì hoạt động ở khu vực này. Riêng khu vực miền núi và trung du, nơi chịu tác động chủ yếu của hội tụ gió vẫn là nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì mưa ít hơn, ban ngày có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở đây phổ biến từ 30 – 33 độ C. Nền nhiệt đêm nay vẫn khá mát mẻ trong ngưỡng từ 22 – 25 độ C cho khu vực phía Tây Bắc Bộ và 24 – 27 độ C cho khu vực phía Đông Bắc Bộ. (XEM CHI TIẾT)

Ra vuông tôm chơi, cháu bé 3 tuổi tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, sáng 1/8, gia đình anh N.V.Tr. (ngụ ấp Tân Điền) đã để cháu N.H.Đ. (3 tuổi, con anh Tr.) tự ý đi ra khu vực gần bờ vuông tôm chơi, không may cháu Đ. bị trượt chân té xuống nước. Một lát sau, không thấy cháu Đ. ở trong nhà, gia đình anh Tr. mới vội vã đi tìm thì tá hỏa phát hiện cháu Đ. ở dưới vuông tôm và đã tử vong.

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông, sau khi người này nhẫn tâm bán đi đứa con mới 22 ngày tuổi để lấy tiền đi ăn nhậu.

Bé gái 5 tuổi lái xe máy đèo bố mẹ và em gái. Một người trong ô tô đã ghi lại được hình ảnh, một bé gái điều khiển xe máy với tốc độ cao ở Kochi, bang Kerala, phía nam Ấn Độ, phía sau chở bố mẹ và em gái. Cảnh sát giao thông sau đó xác định, bé gái mới 5 tuổi, và tước giấy phép lái xe của người cha Shibu Francis (38 tuổi).

Tài xế bị đuổi việc vì cố tình lái xe bắn nước vào người đi đường. Trong đoạn video trích từ camera hành trình của một chiếc ô tô ở Ottawa, Canada, chiếc xe tải trắng 3 lần cố tình đi sát vào lề đường, lao vào những vũng nước lớn, dường như nhắm tóe nước vào người đi đường. Đoạn video thu hút hơn một triệu người xem trên mạng xã hội. Sau khi video được phát tán, người tài xế điều khiển xe tải đã bị công ty chủ quản Black & McDonald sa thải. Kênh truyền hình CBC News dẫn lời sĩ quan cảnh sát Ottawa Mark Gatien xác nhận thông tin trên. Cảnh sát cho biết ngày 30/7 cuộc điều tra đã kết thúc và không có cáo buộc hình sự nào được áp dụng đối với cá nhân này.

Tú Oanh