Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 18/11, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định: Bổ nhiệm đồng chí Đoàn Văn Báu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, từ ngày 16/11/2019; Bổ nhiệm đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương giữ chức Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, từ ngày 16/11/2019; Bổ nhiệm đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, từ ngày 16/11/2019.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sáng 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Về cơn bão có tên quốc tế Kalmaegi gần Biển Đông: Hồi 1 giờ ngày 19/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 1 giờ ngày 20/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Tổng cục Hậu cần. Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ, nội dung công việc Bí thư Đảng ủy từ Trung tướng Lê Văn Hoàng cho Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Hậu cần; bàn giao chức trách, nhiệm vụ, nội dung công việc Chính ủy Tổng cục Hậu cần cho Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần, để nghỉ chờ hưu. Hiệu lực thi hành chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần kể từ ngày 19/11/2019. Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ký xác nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Tổng cục Hậu cần.

Bộ Tài chính vừa thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý 3/2019. Tại thông báo của Bộ Tài chính, số dư quỹ BOG thời điểm 31/12/2018 là khoảng 3.500 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ BOG trong quý 3/2019 là 2.518 tỷ đồng. Số dư quỹ BOG đến hết quý 1/2019 hết ngày 31/3/2019) là âm 620,6 tỷ đồng. Số dư quỹ BOG đến hết quý 2/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là âm 499,9 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý 3/2019 là 0 đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương trong quý 3/2019 là 1 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư quỹ BOG âm trong quý 3/2019 là 12 triệu đồng. Số dư quỹ BOG đến hết quý 3/2019 (hết ngày 30/9/2019) là 2.019 tỷ đồng.

Tai nạn liên hoàn ở Nghệ An, vợ chết, chồng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, vào 18h56 ngày 18/11, tại km 424+970 QL1A, đoạn qua khối 4, thị trấn Diễn Châu (Nghệ An), xe tải BKS Lào: UN8118 do anh Nguyễn Trần Tuyến (SN 1990, trú xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, va chạm xe máy BKS: 29P6-0516, do anh Dương Xuân Thiều (SN 1982, trú xã Hưng Hoà, TP. Vinh) chở theo vợ là chị Phan Thị Mai (SN 1991, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu), rồi tiếp tục đâm vào xe máy điện BKS: 37MĐ2-776.60 do Nguyễn Trung Nguyên (SN 2004, trú khối 3, Thị trấn Diễn Châu) trước khi dừng lại. Hậu quả, chị Mai tử vong tại chỗ, anh Thiều nguy kịch, em Nguyên bị thương. Tại hiện trường chiếc xe mô tô và máy điện hư hỏng nặng.

TP.HCM không tăng giá vé xe đò Tết Dương lịch 2020. Theo dự báo của Bến xe Miền Đông, Tết Dương lịch năm 2020, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày nên lượng hành khách sẽ không biến động nhiều so với ngày thường. Do vậy, bến xe này dự báo lượng phương tiện xuất bến và lượng hành khách sử dụng dịch vụ tại Bến xe Miền Đông sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước. Các nhà xe cam kết sẽ không tăng giá. Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, Tết Dương lịch năm 2020, dự báo lượng hành khách tăng từ 2% đến 4% so với lượng hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2019. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch năm 2020 trong 2 ngày, từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 1/1/2020. Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, qua thống kê các năm, dịp này các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường.

Tú Oanh