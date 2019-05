Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự công an Thanh Hóa

Thi thể nam thanh niên dưới cống nước ở Bình Dương. Khoảng 19h ngày 9/5, trong lúc trời đang mưa, người dân đi soi ếch thì phát hiện thi thể một nam giới trong cống nước tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra. Bước đầu xác nhận, nạn nhân là Huỳnh Thanh Động (sinh năm 1987, quê tỉnh Bạc Liêu). Người nhà cho biết, anh Động đi khỏi nhà 1 ngày trước đó. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm nhân sự công an Thanh Hóa. Chiều 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa trao quyết định của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, giữ chức Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn báo chí của Công an tỉnh Thanh Hóa. Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977, từng giữ chức Phó Trưởng phòng Tham mưu của đơn vị này từ năm 2015. (XEM CHI TIẾT)

Taxi mất lái đâm trực diện xe khách khiến 5 người thương vong. Khoảng 21h50 ngày 9/5, tại km242+570 Quốc Lộ 18, thôn 1 xã Đường Hoa, Hải Hà, Quảng Ninh, xe taxi BKS 14A-190.50, do tài xế Bùi Minh Tiên (SN 1989, quê Quảng Ninh) điều khiển, va chạm với xe khách BKS 17B - 017.37 (SN 1985, quê Thái Bình) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe taxi bị tử vong tại chỗ và 2 người bị thương phải đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe hư hỏng nặng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bắc Bộ thời tiết dịu mát, Trung Bộ vẫn có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/5, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ tiếp tục tác động nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ dịu mát, các tỉnh Trung Bộ vẫn có mưa và dông rải rác. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cục bộ một số nơi ở Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trục vớt hai tàu cá bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu. Khoảng 1h sáng ngày 9/5, 2 tàu cá của ngư dân Dương Văn Cát (37 tuổi) và Dương Văn Kim (30 tuổi, cùng trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang neo đậu tại khu vực thuộc Cảng Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) thì bị sóng đánh chìm, khiến dầu bị tràn ra ngoài. Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh và ngư dân địa phươn tiến hành trục với 2 tàu cá. May mắn, không có thiệt hại về người.

Kỷ luật cảnh cáo giám đốc công ty lâm nghiệp. Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Văn Hải Hội, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV lâm nghiệp Kông Chiêng (H. Mang Yang, Gia Lai) vì để mất rừng trong thời gian dài. Theo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai, ông Văn Hải Hội, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tình trạng khai thác rừng, người dân chặt phá rừng, lấn chiếm đất làm nương rẫy trái phép. Tính từ tháng 7/2018 đến hết Quý I năm 2019, trên lâm phần quản lý của Cty đã xảy ra 9 vụ khai thác rừng trái phép, có 275 cây gỗ bị chặt hạ với khối lượng xác định được là hơn 62m3 gỗ.

Chìm tàu cách cửa Ba Lạt 16 hải lý, 6 thuyền viên phải nhảy xuống biển. Khoảng 6h45 ngày 9/5, tàu Phương Nam 09 bị chìm tại vị trí có tọa độ 20°13’00N 106°50’00E cách cửa biển Ba Lạt, Thái Bình khoảng 16 hải lý về phía Đông. Ngay sau đó 6 thuyền viên trên tàu đều đã mặc áo phao và rời tàu. Thời tiết tại vùng có mưa rào và dông, gió Đông nam cấp 4, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m, khá nguy hiểm cho các thuyền viên. Đến 11h30 cùng ngày tàu BP 030802 đã cứu được 6 thuyền viên bị nạn đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chưa rõ nguyên nhân chìm tàu.





