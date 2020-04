Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

Quảng cáo

Tại Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Chu Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông Chu Hoàng Hà sinh năm 1969, đạt học vị tiến sỹ năm 2001 và được phong hàm Phó Giáo sư năm 2010.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều và đêm 11/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày 12/4 ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Dự báo, từ chiều 11/4, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ đêm 11/4, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm 11/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khoảng 17h30 chiều 10/4 tại hồ câu Dân Biểu, xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội), anh Hoàng Đức Q. (trú tại Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) đi cùng anh Lưu Danh M. (Mỹ Đình, Hà Nội) đi câu. Anh Q. đã dùng thuyền tôn để ra thả thính nhưng không may bị lật khiến anh Q. ngã xuống nước và tử vong sau đó. Nguồn tin cũng cho biết thêm, hồ câu trên là của ông Nguyễn Thế Biểu, người xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của nạn nhân Q.

Bộ Y tế cho biết, tính đến 6 giờ ngày 11/4 không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 sau 12 tiếng kể từ 18 giờ ngày 10/4. Như vậy Việt Nam hiện có 257 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong số 257 trường hợp có 159 người từ nước ngoài chiếm 61,9%; 98 người lây nhiễm thứ phát. Đến thời điểm này, có 4 trường hợp bệnh nhân COVID-19 dù đang trong tình trạng nặng, nguy kịch, may mắn chưa có trường hợp nào tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 10/4, phát biểu tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, tối ngày 9/4, có 397 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai được về nhà nhưng vẫn tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định. Phía quận Đống Đa đề xuất gỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/4 (đủ 14 ngày cách ly). Đề xuất này được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý. (XEM CHI TIẾT)



Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chiều 10/4, đã diễn ra lễ công bố đợt 1 sử dụng kinh phí nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Theo Ban tổ chức, trong thời gian từ 19/3/2020 đến hết ngày 9/4/2020, đợt phát động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia đầu số 1407 đã nhận 2,2 triệu tin với trên 133 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)



Ngày 10/4, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông ra quyết định xử phạt luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư Hà Nội). Theo quyết định trên, ông Thiệp bị phạt hành chính 8 triệu đồng do cung cấp, truyền đưa, sử dụng thông tin số tại Facebook Lê Văn Thiệp để xúc phạm uy tín, danh dự phóng viên công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh