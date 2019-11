Bản tin 8H: Bổ nhiệm trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao

Quảng cáo

Ông Phạm Quang Hiệu được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Chiều 27/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Phạm Quang Hiệu. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Hiệu (Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao) giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thôi làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM. Ngày 27/11, nguồn tin từ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cho biết bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đã được Thành ủy đồng ý cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM từ tháng 11. Trước đó, bà Bích đã làm đơn xin thôi chức vụ từ hồi tháng 9 vì việc cá nhân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích sinh năm 1975, quê Long An. Bà có học vị thạc sĩ luật, cử nhân chính trị chuyên ngành tư tưởng văn hóa. Bà được giữ chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thay cho bà Tô Thị Bích Châu vào năm 2017.

Khoảng 7h40 ngày 27/11, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp trên đường đến điểm tập kết tại Ủy ban Nhân dân xã An Bình A để triển khai thực hiện kế hoạch về việc kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn thị xã Hồng Ngự. Khi đến địa phận ấp An Phước, xã An Bình A, một đối tượng (chưa xác định rõ danh tính) bất ngờ từ lề đường ném đá vào ôtô Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp rồi dùng dao tự chế tấn công, khiến anh Nguyễn Văn Phơi - thanh tra viên khiến nạn nhân đứt lìa ngón trỏ tay phải, đứt gân các ngón áp út và ngón út bàn tay trái. Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 1-2/12 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải trượt bánh đè sập nhà tạm, 2 mẹ con tử vong. Theo đó, vào hồi 17h30, ngày 27/11, xe ô tô mang BKS 14C-2484n9 do lái xe Nguyễn Văn Chiến (trú xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) chở đất làm nhà đã bị trượt bánh, đổ nghiêng làm sập ngôi nhà tạm của gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1973) và chị Trần Thị Len (SN 1982) khiến chị Len cùng con trai là cháu Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 2013) bị vùi lấp. Đến 18h30 cùng ngày, mẹ con chị Len đã được tìm thấy nhưng do bị thương quá nặng nên cả hai không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)

Hà Nội dự kiến vay 30.572 tỷ đồng làm tuyến đường sắt qua Hồ Gươm. UBND thành phố Hà Nội dự kiến có Tờ trình về việc đưa dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo chạy cạnh hồ Gươm vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương, cụ thể là sử dụng từ nguồn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Được biết, dự án này được phê duyệt từ năm 2008, dự kiến hoàn thành năm 2015 với tổng vốn đầu tư đề xuất ban đầu là 19.555 tỷ đồng. Tuy nhiên, UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo Thủ tướng xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 35.678 tỷ đồng, lùi thời hạn hoàn thành đến năm 2027. (XEM CHI TIẾT)

Lửa thiêu rụi 3 tàu cá gây thiệt hại gần 12 tỷ đồng. Theo đó, vào đầu giờ chiều ngày 27/11, 03 tàu cá mang số hiệu: BT 92038TS của ông Khấu Văn Nghĩa (SN 1969) và hai tàu: BT 93339TS, BT 93499TS của ông Tô Hoàng Lam (SN 1967) đang neo đậu sửa chữa gần cửa rạch Bà Bèo, xã An Hòa Tây thì lửa phát cháy. Sau gần 2 giờ phun nước chữa cháy trên sông, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu của 03 phương tiện gần 12 tỷ đồng. Theo nhận định của chủ phương tiện, nguyên nhân do cháy có thể do chập điện. (XEM CHI TIẾT)

