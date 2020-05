Bản tin 8H: Bổ nhiệm Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Quảng cáo

Ban Cơ yếu Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ. Theo các quyết định củ Thủ tướng Chính phủ đồng chí Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ nghỉ hưu theo chế độ. Đại tá Vũ Ngọc Thiềm, Phó Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc được Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ. Hội nghị cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đăng Lực giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng cục bộ trong ngày 4/5. Nền nhiệt tại khu vực vẫn duy trì phổ biến ở mức 34-35 độ C, ngày nắng, đêm không mưa. Trong các ngày 5-6/5, nền nhiệt khu vực bắt đầu tăng và nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất trong khoảng 35-38 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ có nơi trên 38 độ C, độ ẩm trong ngày tương đối thấp, chỉ ở mức 35-50%. Các ngày 7-10/5, nền nhiệt tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ liên tục tăng, phổ biến ở mức 37-40 độ C, có nơi đạt ngưỡng trên 40 độ C, độ ẩm chỉ 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 18h.

Thường vụ Quân ủy Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định về công tác cán bộ của Quân khu 5. Tại buổi hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm Đại tá Hứa Văn Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 5. Đồng thời lãnh đạo Bộ Quốc phòng công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Hứa Văn Tưởng.

Theo bản tin của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 4/5 là 18 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện, Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 12 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 9 ca.

Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản cho phép được tắm biển trở lại từ ngày 4/5, tuy nhiên phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Các hoạt động có liên quan đến tuyến công viên bờ biển và trên mặt nước biển trên toàn tỉnh Khánh Hoà cũng được hoạt động trở lại bình thường. Trước đó, ngày 1/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho tạm dừng hoạt động tắm biển trên toàn tỉnh, các hoạt động văn hóa và giải trí ở khu vực công viên bờ biển Nha Trang cũng phải tạm dừng.

Ngày 3/5, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã từ trần vào hồi 16h10, ngày 3/5/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong thông báo, ông Nguyễn Đình Hương (sinh năm 1930) là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ.

Chiều 3/5, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, trong bốn ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 76 người. So với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tăng 18 vụ, giảm 2 người chết và 2 người bị thương. Trong đó, giao thông đường bộ xảy ra 133 vụ tai nạn khiến 79 người chết và 75 người bị thương. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1,231 tỷ đồng.



Tú Oanh