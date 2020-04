Bản tin 8H: Bổ nhiệm Trưởng Công an quận Long Biên

Quảng cáo

Ngày 10/4, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự thuộc TP Hà Nội. Theo đó, điều động, bổ nhiệm Thượng tá Hứa Việt Hưng, Phó Trưởng Công an Quận Ba Đình đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an quận Long Biên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 12/4, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, khoảng trưa chiều nay sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 10 ngày từ 1-10/4, toàn quốc xảy ra 166 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 94 người, bị thương 113 người, thiệt hại tài sản ước tính 1, 667 tỷ đồng. So sánh với 10 ngày liền trước (từ 22-31/3), tai nạn giao thông giảm 71 vụ (29,96%), giảm 37 người chết (28,24%) và giảm 51 người bị thương (31,1%).

Chiều 11/4, mạng xã hội đăng tải thông tin việc chốt kiểm dịch, đo thân nhiệt tại xóm Núi (thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) thu phí 100 nghìn đồng các tài xế xe tải đi vào địa phương để bốc hàng tại kho cung cấp hàng hóa thiết yếu. Ông Nguyễn Khắc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê cho hay, một doanh nghiệp có kho chứa trong làng đã thỏa thuận với người dân và chốt kiểm dịch về việc phun khử khuẩn đối với xe ra vào kho lấy hàng, mức phí là 100 nghìn đồng/xe. Theo ông Tuấn, kể từ ngày 12/4 sẽ không còn tình trạng này.

Từ 18 giờ ngày 11/4 đến 6 giờ sáng 12/4, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc hiện tại là 258 trường hợp, trong đó 159 người từ nước ngoài chiếm 61,6%; 99 người lây nhiễm thứ phát. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 72.508. Trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện có 1.198 ca; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 17.519 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú có 53.791 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)

Đúng 0h ngày 12/4, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn nhận quyết định gỡ bỏ phong tỏa, cách ly bệnh viện phòng chống COVID-19. Toàn bộ bệnh viện Bạch Mai được cách ly phòng dịch từ ngày 28/3. Đến chiều 11/4, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã ký ban hành quyết định kết thúc vùng cách ly y tế. Tuy gỡ phong tỏa, ông Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phải đến đầu tháng 5, bệnh viên mới trở lạihoạt động bình thường. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh