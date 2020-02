Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Chính ủy Vùng 4 Hải quân

Quảng cáo

Ngày 25/2, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Vùng 4 Hải quân thay Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/2 miền Bắc nắng ấm, nhiệt độ cao nhất từ 25-29 độ C. Miền Trung nắng đẹp, không khí dịu mát. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam khoảng 28-31 độ C. Tại khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 28-31 độ C, cảm giác khô do độ ẩm phần lớn dưới 50%. Nam Bộ thời tiết vẫn khô nóng, nhiệt độ 32-35 độ C.

Theo Trung tá Phạm Chính Nghĩa, trưởng Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, chiều tối 25/2, xe bồn 12.000 lít đang di chuyển trên đường thuộc khu vực làng Lân, xã Ia O thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế Phạm Quang Vinh (SN 1970, trú thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dùng bình chữa cháy nỗ lực dập lửa, nhưng lửa bén xuống lốp xe làm lốp phát nổ. Anh Vinh bén lửa và bị hất văng ra xa. Nạn nhân hiện đang được điều trị trong bệnh viện.

Những ngày qua, một số trang mạng đưa tin mức học phí đào tạo lái xe sẽ tăng gấp đôi từ 15 triệu đồng lên 30 triệu đồng do bổ sung thêm 100 giờ bao gồm các chương trình học mới về đạo đức lái xe và học sửa chữa xe cơ bản... Tuy nhiên trao đổi với VietNamNet, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN) đã bác bỏ thông tin trên. Theo ông Thống, đây là chiêu trò đồn thổi để dụ dỗ người học trước khi thông tư 38/2019 có hiệu lực.

Khoảng 12h trưa 25/2, H’Bliêm Kpơr (14 tuổi, trú buôn Cư Ênul A) và H’Mobi Niê (11 tuổi, trú buôn Cư Ênul B, xã Dang Kang, huyện Krông Bông, Đắk Lăk) cùng một số người bạn đi chăn thả bò tại khu vực bờ đập Cư Păm (xã Cư Kty). Tại đây, cả nhóm rủ nhau xuống đập tắm, không may H'Bliêm và H'Mobi bị rơi vào vùng nước sâu, chìm nghỉm. Đến 12h30 cùng ngày thì tìm được thi thể 2 nạn nhân.

Khoảng 15h30 phút ngày 25/2, 10 người dân thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) sau ngày làm việc trên bãi bồi bên kia sông thì lên thuyền về nhà. Tuy nhiên, đến đoạn giữa sông thì bất ngờ thuyền lật úp. 4 người được cứu sống đưa đến bệnh viện, 6 người mất tích. Hàng trăm người gồm cứu hộ, công an, quân đội và người dân cùng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đêm. Đến 23h cùng ngày thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy. (XEM CHI TIẾT)



Thông tin từ UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Hoàng Lê - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Nhượng vì sử dụng bằng THCS không hợp pháp. Ngoài ra, tại xã Cẩm Nhượng UBND huyện Cẩm Xuyên xác định còn 3 cán bộ gồm Nguyễn Tông Thanh - Công chức địa chính xã; bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Đình Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đang có “vướng mắc” về bằng cấp. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh