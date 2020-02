Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự 3 Quân khu

Quảng cáo

Mới đây, Đại tá Lương Văn Kiểm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định. Đại tá Ngô Thành Đồng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; Trung tá Nguyễn Tú Tài, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/2, miền Bắc tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 18-21 độ C. Miền Nam ngày nắng, có nơi cao nhất trên 34 độ C. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm 18/2, ở khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Theo thông tin của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch Covid-19, tính đến 17 giờ ngày 17/2, cả nước phát hiện 16 mắc bệnh. Đại diện Bộ Y tế cho hay, dự kiến hôm nay (18/2), có 6 bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) sẽ được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Việt Nam là 13/16 bệnh nhân.

Theo Viện Vật lý địa cầu, vào khoảng 5h22 ngày 17/2, trận động đất có cường độ 2,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,292 độ vĩ Bắc, 108,193 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho hay, đây là trận động đất đầu tiên xảy ra tại địa phương trong năm 2020 và chỉ gây rung lắc trong vài giây, không ảnh hưởng gì về tài sản của người dân.

Sáng 17/2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định về công tác nhân sự tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao Nghị quyết số 899/NQ-UBTVQH14 ngày 13/02/2020 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công - Vụ trưởng Vụ Dân nguyện - giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện.

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành quyết định số 146/QĐ-BGTVT dừng Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị đang tham gia Kế hoạch thí điểm trên địa bàn địa phương dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 1/4/2020. Việc dừng thí điểm là để thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Tú Oanh