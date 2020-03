Bản tin 8H: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ra quyết định về công tác cán bộ

Quảng cáo

Chiều 11/3, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giao chức danh, nhiệm vụ chỉ huy trưởng. Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về công tác cán bộ, Trung tá Nguyễn Tú Tài, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trung tá Nguyễn Tiến Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 12/3, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nên phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cục bộ có nắng nóng. Đến ngày 13/3, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Khu vực Nam Bộ tiếp tục khô nóng trên diện rộng.

5 ca mắc Covid-19 trong ngày 11/3.

Tối 11/3, Tiểu ban Truyền thông Phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng có thông cáo liên quan đến tin đồn bác sĩ khám cho bệnh nhân thứ 35 dương tính với Sars-CoV-2. Thông cáo cho biết, sau khi bệnh nhân N.T.T.N. được xác định dương tính với Covid-19, trở thành bệnh nhân thứ 35 tại Việt Nam, tất cả y bác sĩ trong ê kịp trực tiếp khám cho người này đều chủ động cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao vừa ban hành Chỉ thị về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân. Từ nay tới hết 3/2020, các tòa án tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tòa án, thay vào đó là qua dịch vụ bưu chính và gửi thư điện tử. Ngoài ra, các tòa án cũng tạm dừng mở phiên tòa, phiên họp giải quyết, tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức cá nhân đến tòa đối với các vụ án, vụ việc còn trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Chiều 11/3, thành phố Hà Nội họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Đã làm rõ được 191 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 589 người tiếp xúc của tiếp xúc (F2) liên quan đến 4 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND thành phố cũng đã xác định 15/21 hành khách trên khoang hạng C của chuyến bay VN0054 dương tính với Covid-19. 1 người ngồi ghế hạng Economy của chuyến bay này dương tính Covid-19 vì đi ăn, du lịch và ở cùng với ca dương tính ở Quảng Ninh. (XEM CHI TIẾT)

