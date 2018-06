Bản tin 8H: Ca nô tông sà lan trên sông Hậu, một cảnh sát mất tích

Bắc Bộ nắng gián đoạn, chiều tối có mưa. Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 21-23 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi, hôm nay (15/6) ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) trời nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh; nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ dao động trong khoảng từ 32-34 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Cấm bay hành khách ném điện thoại vào mặt nhân viên quầy vé. Ngày 14/6, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, đã có quyết định cấm bay có thời hạn đối với ông Phạm Huy Cường (32 tuổi, quê Thái Nguyên). Cụ thể, ông Cường bị cấm bay trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 21/6/2018; đồng thời bị kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo kể từ ngày 21/6/2019 đến ngày 20/12/2019. Trước đó, ông Cường từng ném điện thoại vào mặt nhân viên quầy vé Vietjet ngày 3/6, vì bị hủy chuyến bay mà không nhận được thông báo. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế mắng chửi khách, bắt phải chào khi lên xe. Ngày 14/6, Mạng xã hội xuất hiện một clip dài 2 phút ghi lại cuộc đôi co giữa một tài xế nói với nữ hành khách. Theo đó, tài xế này liên tục xưng hô mày- tao, bắt nữ hành khách này phải chào mình trước khi lên xe. Bức xúc, nữ khách hàng yêu cầu tài xế cho xuống xe nhưng tài xế vẫn chạy và tiếp tục phàn nàn. Đoạn clip khiến dân mạng bức xúc vì thái độ thiếu tôn trọng khách hàng của tài xế. (XEM CHI TIẾT)

Cây phượng gãy đổ đè hai xe máy trên phố Hà Nội. Khoảng 17h45 ngày 14/6, trên phố Quán Sứ (Hà Nội), một cây phượng cổ thụ đã bất ngờ đổ từ một công trình đang xây dựng gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Quán Sứ vào 2 chiếc xe máy đang lưu thông trên phố Quán Sứ. Vụ việc đã khiến ít nhất 5 người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đi trên hai chiếc xe máy 30N4-6407 và chiếc xe máy mang BKS 29Y3- 371.14 bị thương vùng đầu. (XEM CHI TIẾT)

Một cảnh sát mất tích khi ca nô lao vào sà lan trên sông Hậu. Khoảng 19h30 ngày 14/6, ca nô chở đoàn kiểm tra môi trường liên ngành tông vào sà lan đậu trên sông Hậu (An Giang) ở đoạn gần phà An Hòa. Hậu quả, tài công (cán bộ Cục Đường thủy nội địa) thiệt mạng, một Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An giang mất tích và hai người bị thương. Hiện nhà chức trách đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

2 cuộn thép khổng lồ trượt khỏi thùng hàng, đè nát cabin container. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 14/6 tại gần cầu Niệm, Hải Phòng. Tài xế container chở hàng nhưng không chằng buộc nên khi phanh gấp, 2 cuộn thép lăn về phía trước đè cabin biến dạng.

Hoa hậu trẻ nhất lịch sử Mỹ gia nhập không quân. Cựu Hoa hậu Mỹ Teresa Scanlan, 25 tuổi, giờ đã trở thành binh nhất trong lực lượng không quân phòng vệ quốc gia Mỹ. Cô thông báo tin này trên Instagram. Scanlan từng giành hoa hậu bang Nebraska vào năm 2010 và tiếp theo đó là hoa hậu Mỹ vào năm 2011 khi chỉ mới 17 tuổi. Danh hiệu này đã khiến cô trở thành hoa hậu Mỹ trẻ nhất trong lịch sử.

Tú Oanh