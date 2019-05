Bản tin 8H: Cách chức chủ tịch xã vụ chiếm đoạt tiền Nhà nước

Ngày 12/5, nguồn tin từ Huyện ủy huyện Quảng Xương cho biết, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bị Ban thường vụ Huyện ủy huyện này thống nhất cắt hết chức vụ trong Đảng, cắt chức chủ tịch xã vì liên quan đến vụ khai khống hồ sơ, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tiền Nhà nước. Liên quan đến vụ cán bộ địa chính xã Quảng Lộc và trưởng thông 3 bị khởi tố cuối năm 2018 vì cấu kết với nhau lập khống, khai man hồ sơ, tăng diện tích bồi thường của các hộ dân trên địa bàn xã được đền bù để chiếm đoạt tiền của Nhà nước gần 800 triệu đồng, ông Thành là người trực tiếp ký duyệt, chi trả tiền đền bù cho các hộ dân. Về quyết định cách chức ông Thành, huyện Quảng Xương đã có văn bản báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa xin ý kiến.

Xe hoa Mercedes đi lễ cưới bị cháy trơ khung sắt. Chiều 12/5, xe Mercedes mang BKS 30A - 247.69 của ông Phú Văn H (trú TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 46 (đoạn qua bờ hồ, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Khi dập được lửa, chiếc xe đã cháy trơ khung. Được biết, thời điểm trên, ông H. từ Hà Nội về Thanh Chương đi đám cưới cháu. Một số người nhận định, nguyên nhân cháy xe có thể do rơm khô phơi trên đường quấn vào dưới gầm xe. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM thuê “siêu máy bơm” chống ngập với giá hơn 14 tỷ đồng/năm. Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (Tập đoàn Quang Trung) về máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào ngày 8/5. Theo ông Tuyến, thuê máy bơm chống ngập là hình thức hoàn toàn mới, nhưng bức thiết. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố (Trung tâm chống ngập) và các sở ngành đã tính toán, xác định và để xuất mức giá thuê máy bơm trọn gói là 14.261.324.573 đồng/năm. (XEM CHI TIẾT)



Nắng nóng quay lại Bắc Bộ, Nam Bộ mưa dông diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/5, các tỉnh phía Bắc ngày nắng, nền nhiệt độ bắt đầu tăng so với những ngày trước từ 3-4 độ C, có nơi nhiệt độ lên tới trên 37 độ C. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động yếu dần nên mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ thu hẹp, đến chiều và tối 13/5, chỉ còn có mưa dông diện rộng ở Nam Bộ. Một số nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dịch tả lợn Châu Phi lan 29 tỉnh. Sáng nay (13/5), Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch tả lợn châu Phi họp trực tuyến với các tỉnh, thành để bàn biện pháp đối phó trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp. Theo thống kê đến ngày 12/5, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 2.296 xã, 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố, với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là trên 1,22 triệu con. Đáng nói, thời gian qua đã có 29 xã thuộc 12 tỉnh, thành phố có dịch bệnh đã qua 30 ngày, sau đó lại phát sinh lợn bệnh ở các hộ chăn nuôi khác trong cùng xã.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hai con của nữ công nhân tử nạn ở Hà Nội. Sáng 12/5, đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tới thăm hỏi hai con của chị Lê Thị Thu Hà (ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) – nữ công nhân môi trường tử vong do tai nạn liên hoàn hôm 22/4. Tại đây, đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao cho gia đình số tiền được quyên góp từ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Trung tâm. Ngoài ra, hai con của chị Hà còn được tặng thẻ bảo hiểm y tế. Số tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho hai cháu được chuyển về Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội để hàng năm thực hiện gia hạn thẻ cho hai cháu từ 1/1/2020 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.



