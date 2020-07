Bản tin 8H: Cán bộ ngân hàng mất liên lạc, nghi ‘ôm’ hàng chục tỉ bỏ trốn

Quảng cáo

Chiều 17/7, Bà Phan Thị Thu Hiền - Giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận với báo Người lao động, ông Dương Minh Phú (32 tuổi, quê xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) xin nghỉ phép để chăm sóc con bị bệnh từ ngày 14/7, nhưng hiện không liên lạc được. Trong khi đó, một lãnh đạo của ngân hàng chi nhánh Quảng Bình cho biết, ông Phú có nộp đơn xin nghỉ phép lên hội sở nhưng chưa được chấp thuận đã tự động nghỉ. Dư luận địa phương nghi ông Phú "mất tích" vì liên quan đến khoản nợ lên đến hàng chục tỉ đồng. Các "chủ nợ" chủ yếu ở địa bàn khu vực Lý Hòa (xã Hải Phú, huyện Bố Trạch). Hiện, công an huyện đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Tối 17/7, ông Trương Công Thái, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phủ nhận với báo Người lao động về thông tin ông không có bằng cấp 2, khai man bằng cấp như đơn tố cáo. Trước đó, một người có tên Trần Văn Thương đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan, tự xưng bạn học cùng lớp với ông Thái từ Trường cấp 2 Nguyễn Viết Xuân từ năm 1981. Theo ông Thương, ông Thái không thi đỗ tốt nghiệp cấp 2 vào năm 1984. Tuy nhiên, ông Thái nhấn mạnh, không có bạn học nào tên Trần Văn Thương, Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và môi trường Đắk Lắk cũng không có ai tên như thế, đây là đơn nặc danh. Về bằng cấp, ông Thái cho biết đã tốt nghiệp THCS vào năm 1985, sau đó học Trường Trung cấp Xây dựng số 5. Ông đi làm rồi mới tiếp tục học Đại học, Cao học.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (18/7), các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Tình hình thời tiết này có khả năng kéo dài đến ngày 19/7. Ngày 18/7, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Bộ Y tế sáng 18/7 không ghi nhận thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2. 24 giờ qua thêm một ca nhiễm mới, một người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm 382, trong đó 357 người khỏi. 93 ngày không lây nhiễm cộng đồng. 25 bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế, sức khỏe ổn định. Trong số bệnh nhân, 5 người âm tính lần một, 4 người âm tính lần hai, còn 16 người dương tính. Gần 14.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 89 người, tại cơ sở tập trung hơn 13.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1042/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, bà Hạnh nhận được 61/64 phiếu bầu bổ sung, chiếm 95% tổng số đại biểu có mặt, tại kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII. Bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh tháng 1/1976, quê quán xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Xã hội, Cử nhân Luật.

Tại hội thảo phòng chống buôn lậu thuốc lá diễn ra ngày 17/7 tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết hệ quả của tình trạng buôn lậu thuốc lá là hàng năm Nhà nước thất thu ngân sách khoảng 8.500 tỷ đồng, “chảy máu” ngoại tệ khoảng 500 triệu USD. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, đứng thứ ba tại ASEAN, sau Indonesia và Philippine. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì thuốc lá.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Nam, Trưởng phòng TNMT huyện Sơn Tịnh, bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, và ông Trần Hoài Nam, Phó trưởng phòng TNMT huyện Sơn Tịnh, cùng bị kỷ luật cảnh cáo. Cụ thể, từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2019, ba lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Sơn Tịnh đã thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên, công chức trong chi bộ vi phạm pháp luật đất đai.

Ngày 17/7, đoàn công tác của huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi kiểm tra trường mầm non Tịnh Hà ở huyện Sơn Tịnh sau khi giáo viên và phụ huynh học sinh phản ánh công trình này mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Đoàn kiểm tra ghi nhận ngôi trường có tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng xuất hiện nhiều vệt nứt kéo dài trên tường, cột bê tông phía trước các phòng học. Bà Lê Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng trường mầm non Tịnh Hà, cho biết, công trình này mới đưa vào sử dụng nhưng chưa bàn giao và còn hạn bảo hành một năm nên nếu bị hư hỏng sẽ có nhà thầu sửa chữa.

