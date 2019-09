Bản tin 8H: Cao đẳng Nghề An Giang sai phạm tài chính hơn 26 tỷ đồng

Quảng cáo

Chiều 11/9, thông tin từ Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, vừa có Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT về trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước đó, Thanh tra tỉnh An Giang đã lập đoàn thanh tra trực tiếp tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang từ ngày 17 -18/7/2019, thời kỳ thanh tra từ năm 2014 -2018. Trong quá trình đó, Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện Trường Cao đẳng Nghề An Giang xảy ra nhiều sai phạm, với tổng các khoản thực hiện chưa đúng quy định là 26,82 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kiểm tra dấu hiệu vi phạm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với Đảng ủy trường; đồng thời đề nghị thu hồi 302 triệu đồng, số còn lại đề nghị khắc phục hoàn trả, xử lý chi thanh toán, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh.

Thủ đô Hà Nội mưa rào và dông rải rác, Trung Bộ nắng nóng quay trở lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 m đến 5.000 m hoạt động yếu dần nên sáng sớm 12/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Trong khi đó, Trung Bộ nắng nóng đã quay trở lại với nền nhiệt phổ biến từ 34-36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông vào chiều tối. Thủ đô Hà Nội sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tìm ra địa chỉ phát hành tờ vé số trúng Jackpot 2 hơn 4,4 tỷ đồng. Theo đó, tối 10/9, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện quy trình QSMT thứ 329 sản phẩm Power 6/55. Hội đồng Giám sát xổ số xác nhận kết quả kỳ QSMT này có bộ số 06 - 09 - 19 - 39 - 50 – 54 và số đặc biệt là 37. Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn, Vietlott xác định có 01 vé trúng Jackpot 2 với giá trị giải là 4.443.960.950 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Khách hàng đã tự chọn vé Bao 8 với dãy số 06 – 09 – 15 – 19 – 37 – 39 – 48 – 54. Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng Số 71-73 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TP.HCM.

Tối 11/9, theo tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An giải cứu thành công nam thanh niên ôm bình gas cố thủ trong nhà. Được biết, đối tượng ôm bình gas cố thủ trong nhà là Nguyễn Quốc Duy (26 tuổi, trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên). Đối tượng thậm chí xả gas đe dọa khi công an tiếp cận. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tăng cường thêm lực lượng và xe cứu hỏa đến phun nước. Sau gần 2 giờ, lực lượng chức năng khống chế được Duy Qua kiểm tra hiện trường, nhiều đồ đạc trong nhà đã bị hắn đập phá. Được biết, Nguyễn Quốc Duy có dấu hiệu thần kinh không bình thường nên ngay trong đêm, lực lượng chức năng và gia đình đã đưa Duy đến Bệnh viện tâm thần Nghệ An để điều trị.

Hà Nội tẩy độc thủy ngân trong khu nhà xưởng Rạng Đông từ ngày 12/9. Ngày 11/9, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) đã làm việc với Cty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp Urenco 10 (Công ty Urenco 10) và Cty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Cty Rạng Đông) để thống nhất phương án xử lý, tẩy độc trong và ngoài khu vực cháy. Theo đó, các đơn vị thống nhất trong tối 11/9, Cty Urenco 10 sẽ tiến hành thu dọn mặt bằng khu vực cháy để Viện Hóa học môi trường quân sự tiến hành công tác cô lập và xử lý hơi thủy ngân trong khu vực kho cháy trong ngày 12/9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành. Trước đó, ngày 30/8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 78/79 phiếu tín nhiệm, đạt 92,86%. Ông Cao Tiến Dũng sinh ngày 27/2/1972, quê quán tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ quản lý hành chính công.



Phát hiện tài xế tử vong trong chiếc xe ô tô chở học sinh. Tối 11/9, người dân xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội) phát hiện chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-085.16 chở học sinh của một trường tiểu học đỗ ven đường vẫn nổ máy từ trưa nên đã tới kiểm tra. Người dân đập cửa gọi tài xế dậy nhưng không thấy phản ứng gì, nên báo cơ quan chức năng. Khi cơ quan chức năng phá cửa, tài xế đã tử vong, lực lượng pháp y cũng có mặt khám nghiệm. Bước đầu nam tài xế chiếc xe được xác định là người huyện Thanh Trì (Hà Nội) và chưa rõ danh tính. Được biết, chiếc xe trên đưa đón học sinh trường tiểu học ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội).



