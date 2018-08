Bản tin 8H: ‘Cẩu tặc’ bị dân đánh hội đồng, treo xác chó vào cổ

Đánh bả trộm chó, “cẩu tặc” bị dân vây đánh hội đồng. Khoảng 10h ngày 4/8, đối tượng Nguyễn Văn Quyết (26 tuổi, trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đi xe máy từ xã Hà Long lên xã Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành) để trộm chó. Tại đây, Quyết dùng bả giết chết 2 con chó, rồi cho vào bao tải lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, hành vi của Quyết đã bị người dân phát hiện, truy đuổi và bắt giữ. Sau khi bắt được "cẩu tặc", nhiều người đã xông vào đánh hội đồng, treo con chó bị chết vào cổ đối tượng để quay clip, chụp ảnh. Sau đó, đối tượng Quyết bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính trước khi cho về địa phương.

Vùng áp thấp vừa xuất hiện trên Biển Đông. Tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam ẩm vì thế trong ngày hôm nay (6/8) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đôi lúc giảm mây, trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 30-32 độ C. Ngoài ra trên biển ở khu vực giữa biển Đông đang tồn tại một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ này có một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 1-2 ngày tới, tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển Đông cần hết sức lưu ý tới diễn biến của vùng áp thấp này. (XEM CHI TIẾT)

Tàu cá bị thiêu rụi trong đêm, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Khoảng 22h10 ngày 5/8, tàu cá mang số hiệu NA 95959 TS, do ông Lê văn Minh (trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, làm chủ, đang cập cảng cá chuẩn bị ra khơi , thì bất ngờ phát hỏa từ khoang máy, rồi lan ra cả tàu. Đến 24h00, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, đến 4h30 sáng 6/8 ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại và gần 45 phút sau mới được khống chế hoàn toàn. 7 thủy thủ trên tàu đều may mắn thoát khỏi con tàu kịp thời. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính trên 2 tỷ đồng.

Thu giữ trên 6.200 sản phẩm giày dép, thời trang không rõ nguồn gốc. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 24 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) vừa kiểm tra tại số nhà 21/285 đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), phát hiện hơn 2.000 sản phẩm giày dép, quần áo, túi xách, cùng hơn 4.200 đôi tất giả nhãn hiệu Adidas. Ước tính giá trị số hàng trên khoảng 200 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng này. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định.

Cột điện ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt, phát nổ như pháo hoa. Một cột điện trước lối vào khu tập thể nhà máy pin Văn Điển (Hà Nội) bốc cháy dữ dội vào sáng 5/8, lực lượng cứu hỏa ngay sau đó đã tới dập tắt.

Hai người đàn ông đuối nước khi tắm biển ở Nghệ An. Khoảng 17h30 chiều 5/8, tại bãi biển Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, người dân phát hiện có 3 người tắm biển không may bị sóng dữ cuốn trôi. Khi mọi người lao xuống biển ứng cứu, chỉ một người được đưa lên bờ an toàn, 2 người còn lại mất tích. Đến 21h cùng ngày, thi thể của Nguyễn Xuân Trường (SN 1976) và anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1975, cùng trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ) mới được tìm thấy và đưa lên bờ. Được biết, anh Trường, anh Nam cùng người thân và bạn bè đi du lịch tại thị xã Hoàng Mai.

Động đất rung chuyển Indonesia, ít nhất 82 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán. Ngày 5/8 (theo giờ địa phương), trận động đất 7 độ richter rung chuyến đảo Lombok, Indonesia, khiến ít nhất 82 người thiệt mạng và 162 người bị thương. Con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng do điều kiện buổi tối và đường dây liên lạc bị ngắt kết nối. Theo cơ quan phòng chống thảm họa quốc gia Indonesia, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng trong các đống đổ nát. Bên cạnh đó hàng nghìn ngôi nhà bị hủy hoại. Giới chức địa phương đã kêu gọi hàng ngàn người dân và du khách rời khỏi những khu vực nguy hiểm. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh