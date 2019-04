Bản tin 8H: Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Sơn La bị ‘cấm cửa’ kỳ thi 2019

Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Sơn La không được tham gia hoạt động thi năm 2019. Ngày 26/4, ông Tống Duy Hiến, Phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT thông tin với VTC News về việc Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Sơn La - Phan Ngọc Sơn bị phản ánh có con gian lận điểm thi nhưng vẫn được cử đi tham gia tập huấn thanh tra thi THPT quốc gia 2019. Ông Hiến khẳng định, Sở đang thiếu nhiều lãnh đạo, tuy nhiên, cũng không thể vì thiếu người mà cố bố trí không phù hợp. Theo ông Hiến, Bộ GD&ĐT vừa chỉ đạo Sở GD&ĐT Sơn La không để ông Sơn tham gia tập huấn thanh tra thi, không tham gia chỉ đạo. Đặc biệt, ông Sơn không được trực tiếp thanh tra thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Tướng Ngô Minh Châu được giới thiệu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Chiều 26/4, Thành ủy TPHCM đã họp mặt tướng lĩnh cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM. Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, lãnh đạo thành phố đã bàn và thống nhất làm quy trình nhân sự, giới thiệu ông Ngô Minh Châu, phó giám đốc Công an TPHCM, về làm phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách nội chính, và đã được Bộ Công an đồng ý. Thiếu tướng Ngô Minh Châu sinh năm 1964 tại xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM), trình độ Đại học An ninh nhân dân; Đại học Kinh tế; Thạc sĩ Luật; Cử nhân lí luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)

Ông Tô Hùng Khoa thôi làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn. Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI diễn ra chiều 26/4, các đại biểu nhất trí cao để ông Tô Hùng Khoa (SN 1959) được thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. Trước đó, ông Khoa đã có đơn xin nghỉ với nguyện vọng muốn nhường chỗ để cán bộ trẻ, năng lực, tâm huyết thay thế vị trí. Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Lạng Sơn kiện toàn công tác nhân sự. Cụ thể, HĐND bầu ông Hoàng Văn Tài (Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn) làm Phó trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI. (XEM CHI TIẾT)



Một số khu vực tiếp tục nắng nóng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 27/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1/5. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên ngày 27/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ ở vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trao quyết định công nhận TP Bến Tre là đô thị loại II. Tối 26/4, UBND tỉnh Bến Tre đã chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm ngày Quốc tế lao động. Tham dự lễ công bố có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện một số bộ, ngành lãnh đạo tỉnh Bến Tre… Tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Bến Tre là đô thị loại II.

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng decal, trang trí xe máy tại Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 27/4, một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng decal, trang trí xe máy trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Sau đó, lửa bùng phát dữ dội do cửa hàng chứa nhiều đồ dễ cháy. Nhận được tin báo, 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã đến hiện trường tham gia chữa cháy. Sau hơn 30 phút khống chế, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Toàn bộ khu nhà của cửa hàng rộng tầm 100m2 bị cháy rụi hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Một ngư dân tử vong trên tàu khi đang sửa dây cẩu. Khoảng 23h25 ngày 25/4, khi đang hoạt động trên biển, tàu cá mang BKS CM-99371TS do ông Lê Văn Nghiệp (31 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng, bất ngờ bị hư dây cẩu bằng kim loại. Phát hiện vụ việc, ông Trần Văn Phú (44 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và anh Nghiệp tiến hành sửa. Trong quá trình sửa chữa, không may dây điện chập vào dây cẩu làm ông Phú bị điện giật tử vong. Hiện, thi thể của ông Phú đã được giao cho gia đình lo hậu sự.



