Bản tin 8h: Cháy túi vì bắn cá, gã trai sát hại bà chủ nhà nghỉ

tính đến 18 giờ hôm qua (16/8), các lực lượng chức năng đã đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 36.314 tàu thuyền với gần 137.800 người, trên 13.400 lồng bè, lều, chòi canh biết thông tin của bão để chủ động phòng tránh. Đến chiều nay, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã thực hiện cấm biển. Trong đó, các địa phương đã di dời trên 14.000 người trên các lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào bờ; đồng thời di dời trên 3.300 người trên đất liền ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, chủ yếu ở Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh (xem chi tiết). Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai,. Đến chiều nay, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã thực hiện cấm biển. Trong đó, các địa phương đã di dời trên 14.000 người trên các lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào bờ; đồng thời di dời trên 3.300 người trên đất liền ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, chủ yếu ở Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh ().

Theo tin từ Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế cho biết, căn cứ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ ngày 27/7-15/8/2018 Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 691.377.285 đồng. Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định (Xem chi tiết). So với trận ra quân trước Pakistan, đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam ở trận đấu qua với Nepal có khá nhiều sự thay đổi. Trong đó đáng chú ý là cả 3 cầu thủ trụ cột Lương Xuân Trường, Công Phượng và Văn Quyết đều bị HLV Park Hang Seo cất trên ghế dự bị. Đá chính thay ba vị trí trên là Hùng Dũng, Phan Văn Đức và Đức Huy. Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự có phần gây sốc của HLV Park Hang Seo lại cho thấy tính hợp lý khi nhìn vào cách triển khai lối chơi của Olympic Việt Nam ở cuộc đọ sức với Nepal và giành chiến thắng với tỉ số 2- 0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam ( xem chi tiết ). Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định (

Lợi dụng sự mất cảnh giác của bà Lan, đối tượng áp sát, rút dao đâm 2 nhát vào vùng gáy nạn nhân. Choáng váng, nhưng bà Lan vẫn cố gắng vật lộn, chống trả rồi chạy ra hành lang kêu cứu. Như con thú say mồi, Phú đuổi theo vật ngã bà Lan xuống đất, đạp vào vùng gáy (xem chi tiết). Khoảng 19h30 ngày 14/8, sau khi chơi trò chơi “bắn cá” hết sạch tiền, Phú đi xe máy đến nhà nghỉ Minh Tùng, với mục đích cướp tài sản. Do từng một vài lần đến nhà nghỉ - karaoke Minh Tùng nên Phú biết bà Lan thường ở nhà một mình, chồng và các con đi làm ăn xa nhà. Đến nơi, Phú lén nhặt con dao ở khu vực chuồng chó giấu trong người, gọi cốc cà phê để chờ cơ hội ra tay.

Chiều 16/8, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại trụ sở UBND xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, phòng làm việc của khối đoàn thể phát hỏa đầu tiên sau đó lan qua các phòng làm việc của khối UBND. Lửa bùng to, thiêu cháy 9 bộ máy vi tính, máy in và bàn ghế, 1 bộ loa truyền thanh cùng 9 tủ đựng tài liệu, dữ liệu của cơ quan đảng, chính quyền địa phương bị cháy, hư hỏng toàn bộ. Nguyên nhân ban đầu xác định, có thể do chập điện gây hỏa hoạn. Công an Lộc Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Khoảng 17h30 chiều 16/8 ông Ng.V.Kh (50 tuổi, quê An Giang) bất ngờ trèo lên một trụ điện cao thế đường dây 110Kv nằm trên đường Từ Văn Phước đoạn thuộc phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thấy hành động kỳ quặc của ông Kh, người dân chạy đến can ngăn nhưng ông này vẫn không ngừng la hét và trèo nhanh lên trụ điện đến khoảng 50m rồi ngồi xuống hát. Lực lượng chức năng TX. Thuận An sau khi nhận được tin báo đã ngay lập tức đến hiện trường. Đồng thời, khẩn trương cúp điện tạm thời khiến khu vực tối om. đến 20h30 tối ngày 16/8, lực lượng chức năng TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương mới tiếp cận giải cứu thành công người đàn ông trên (xem chi tiết). Thấy hành động kỳ quặc của ông Kh, người dân chạy đến can ngăn nhưng ông này vẫn không ngừng la hét và trèo nhanh lên trụ điện đến khoảng 50m rồi ngồi xuống hát. Lực lượng chức năng TX. Thuận An sau khi nhận được tin báo đã ngay lập tức đến hiện trường. Đồng thời, khẩn trương cúp điện tạm thời khiến khu vực tối om. đến 20h30 tối ngày 16/8, lực lượng chức năng TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương mới tiếp cận giải cứu thành công người đàn ông trên





Vào tối 16/8 hôm qua, trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, anh Trần Văn Quý (ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, trước đó vào khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, khi anh và vợ đang giao thùng nước lọc cho khách tại khu vực ngã ba Ông Cường (cách nhà anh Quý khoảng 4 km) thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt tấn công, vật ngã anh xuống đường. Ngay sau đó,Theo đó, hãng hàng không Jetstar Pacific điều chỉnh thời gian khởi hành đối với 2 chuyến bay giữa TPHCM - Thanh Hoá. Cụ thể, chuyến bay BL486 đổi giờ khởi hành từ 6h20 sang 9h25 cùng ngày (17/8); chuyến BL487 từ 8h55 đổi sang 12h cùng ngày ().Được biết, ngày 12/8, tình trạng bệnh ung thư tuyến tuỵ của 'Nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin chuyển biến xấu và bà rơi vào tình trạng nguy kịch. Thông tin trên Washington Post cho biết lúc này bà sút cân nhanh chóng, chỉ còn 39 kg và "có thể ra đi bất cứ lúc nào". Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã đến thăm bà ở Detroit như danh ca Stevie Wonder, Diana Ross, diễn viên Glynn Turman (chồng cũ của Aretha)... Và đến

Lộc Liên

Tổng hợp