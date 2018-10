Bản tin 8H: Chi tiết vụ đổi 100 USD bị xử phạt 92 triệu đồng

sau khi đưa chị Lan vào nhà nghỉ đầu giờ chiều qua thì một lát sau hai người phát sinh mâu thuẫn. Mỹ nói muốn chấm dứt quan hệ éo le này vì day dứt lương tâm với anh vợ, nhưng Lan nói không muốn dừng lại. Trong lúc bực tức đỉnh điểm, Mỹ đã siết cổ nạn nhân đến chết (xem chi tiết) Công an thành phố Yên Bái phát hiện chị Hoàng Thị Lan đã chết trong tư thế nằm trên giường, mặc nguyên quần áo, cơ thể đã cứng lạnh và tài sản gồm điện thoại, túi, nhẫn còn nguyên vẹn. Chị Lan được xác định nạn nhân của án mạng do Bùi Anh Mỹ gây ra sau khi đối tượng này lao người vào một chiếc xe ô tô với ý định tự sát nhưng không chết.Trao đổi với Tiền Phong, Công an TP Yên Bái cho biết Mỹ là em rể của chị Hoàng Thị Lan (vợ của Mỹ là em gái chồng Lan). Lời khai ban đầu của Bùi Anh Mỹ cho thấy,

chiều 23/10 (đã hơn 20 ngày trôi qua), đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, đến nay TTGT chưa nhận được báo cáo giải trình của các đơn vị bị lập biên bản trên, trong đó có Cty Cổ phần Đồng Xuân, Cty Anh Duy, Cty cổ phần 901…(xem chi tiết). Sau khi Tiền Phong đăng bài: “Sau 1 năm trông xe theo iParking: Điệp khúc thu giá cao, không trao vé”, phản hồi về việc này, chiều 23/10, đại diện Thanh tra giao thông (TTGT), Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhiều lần kiểm tra và lập biên bản nhiều điểm trông xe iParking vi phạm. Tuy nhiên, thông tin với PV Tiền Phong

Ngày 23/10, UBND TP Cần Thơ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng đối với anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do anh này đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được thu đổi ngoại tệ. Ngoài ra, anh Rê còn bị tịch thu số tiền gần 2,3 triệu đồng vừa đổi được. Bên cạnh đó, công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, có địa chỉ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), nơi nhận đổi ngoại tệ cho anh Rê cũng bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ (xem chi tiết).

Ngày 23/10, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình với Vi Văn Tuấn (SN 1969, ở Lạng Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Diễn biến vụ án cho thấy, Tuấn vốn “tay chân” của bà trùm ma tuý Đặng Minh Châu (người từng buôn bán gần 1.200 bánh heroin). Ngày 13/4, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị bản án trên vì cho rằng hình phạt của Vi Văn Tuấn là quá nhẹ. Tại phiên Giám đốc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội đồng tình việc này. Ngày 3/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội ra quyết định hủy bản án sơ thẩm về hình phạt với Vi Văn Tuấn, yêu cầu xét xử lại bị cáo này... Đáng chú ý, vợ của Tuấn cũng đã bị tuyên án tử hình trong một vụ án khác về tội danh liên quan ma tuý (xem chi tiết).

Trong phần trình bày quan điểm của VKSND tại phiên tòa, đại diện VKSND chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun buộc Grab bồi thường 41,2 tỷ đồng. đại diện VKSND TPHCM cho rằng căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, khẳng định Grab không đơn thuần là đơn vị cung cấp nền tảng kết nối cho đơn vị kinh doanh vận tải theo Đề án 24 của Bộ GTVT. Thực tế, Grab đã lợi dụng đề án này để điều hành trọn vẹn một quy trình kinh doanh vận tải taxi tương tự như Vinasun. Đồng thời, những yêu cầu của bị đơn (Grab) đã bị đại diện VKSND TPHCM bác bỏ. Cụ thể, đối với yêu cầu của Grab trong việc đưa Bộ GTVT tham gia tố tụng, đại diện VKS cho rằng Đề án 24 của Bộ GTVT không phải là đối tượng khởi kiện trong vụ án này (xem chi tiết).

Hôm nay (24/10), Bắc Bộ phổ biến có mưa vài nơi. Trưa chiều, trời có lúc giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dao động trong khoảng từ 27-30 độ C. Không khí lạnh lệch ra phía đông, không còn tác động nhiều đến khu vực bắc Trung Bộ, nên hôm nay, khu vực này cũng chỉ có mưa vài nơi. Trưa chiều, trời giảm mây, hửng nắng. Nền nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều tăng lên mức 30-33 độ C.Tại khu vực nam Trung Bộ, rãnh áp thấp ở phía nam tiếp tục tác động, nên vào chiều tối, trời tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Còn vào ban ngày, mưa rào và dông chỉ xảy ra cục bộ vài nơi. Nền nhiệt độ trưa chiều ít thay đổi, phổ biến trong khoảng từ 30-32 độ C (xem chi tiết).

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông có thể sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Paris (Pháp) vào đầu tháng 11 tới. Theo RT, tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp ngày 23/10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tại Moscow (Nga). Cụ thể, ông Putin cho biết rất muốn gặp người đồng cấp Mỹ Trump, và cuộc gặp có thể sẽ diễn ra tại Paris vào tháng 11. Đáp lại, cố vấn Bolton nói ông “tin rằng Tổng thống Trump cũng sẽ mong chờ sự kiện này” (xem chi tiết).

Nguồn tin từ công an tỉnh Bình Dương tối 23/10, cho biết cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định bắt giam ông Nguyễn Minh Tâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương. Trước khi bị bắt 2 tháng, ông Tâm bị kỷ luật, cách chức vụ Phó Chủ tịch xã An Tây. Ông Tâm bị bắt vì có liên quan liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư TX. Bến Cát trước đó đã bị cơ quan công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam. Trước khi bắt tạm giam ông Tâm, công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Lê Hoài Linh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX. Bến Cát và Nguyễn Thành Luân là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã này. Các ông này bị bắt được cho là người giúp sức cho sai phạm của cựu Bí thư thị xã Bến Cát (xem chi tiết).





