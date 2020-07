Bản tin 8H: Chồng cứu vợ bị điện giật, hai người tử vong thương tâm

Quảng cáo

Tối 10/7, bà Nguyễn Thị Bích Giang (59 tuổi, trú phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đang phơi quần áo thì không may vướng móc vào ổ cắm điện và bị giật. Nghe tiếng kêu cứu, chồng bà Giang là ông Nguyễn Hữu Hoan (60 tuổi) không cắt cầu dao điện mà dùng tay kéo vợ dẫn đến bị điện giật và tử vong. Theo chính quyền địa phương, gia cảnh ông bà thuộc diện khó khăn, đang ở trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tính đến sáng 12/7, Việt Nam đã 88 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong 24h giờ qua, có một ca nhiễm mới nhưng được đưa đi cách ly ngay. Tổng số ca nhiễm 370, trong đó 350 người khỏi (95%). 20 bệnh nhân còn lại đang điều trị ở các cơ sở y tế với sức khỏe ổn định. Ba người âm tính lần một, hai người âm tính lần hai, 16 người còn dương tính. Bệnh nhân phi công điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hôm qua xuất viện. Người này đáp chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội, sau đó khởi hành lúc nửa đêm về Anh. Chuyến bay quá cảnh Frankfurt (Đức), sau đó đi tiếp đến London.

15h25 chiều 11/7, chuyến bay VJ 7346 của Hãng Hàng không Vietjet từ Singapore đưa 240 công dân Việt Nam về nước tránh dịch Covid-19 đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Sau khi được kiểm tra sức khỏe ban đầu, 228 công dân Việt Nam được đưa về cách ly tại Trung đoàn 733, Sư đoàn 315, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đóng tại huyện Núi Thành. 6 trường hợp công dân nước ngoài là chuyên gia sang nước ta làm việc được đưa về cách ly tự trả phí tại khách sạn do Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng bố trí. 2 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam vừa thực hiện ghép tủy ở Singapore được chuyển về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ngày 11/7, Công an TP Sóc Trăng cho biết đã xử phạt Lâm Minh Tiến (20 tuổi, ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên), Liêu Anh Thuận (22 tuổi, ngụ phường 5) và Nguyễn Hoàng Trọng (21 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng) mỗi người 750.000 đồng vì có hành vi tạt nước vào người đi đường. Chiều 26/6, mạng xã hội lan truyền clip dài trên 20 giây có nội dung 3 người dùng dụng cụ hốt rác và thùng hứng nước mưa tạt vào người chạy xe trên đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng. Công an TP Sóc Trăng sau đó xác minh được 3 nhân vật chính trong clip là Tiến, Thuận, Trọng.

Sáng 11/7, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm bốn người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly y tế phòng ngừa dịch COVID-19. Bốn người gồm Ying Ya Qiang (SN 1997), Qian Ski Cai (SN 1995, không có giấy tờ), Dai Shu Qian (SN 1987) và Wang Yu Xiuan (SN 1994), vào Việt Nam từ ngày 5/7 từ cửa khẩu Móng Cái. Sau khi bị phát hiện, 4 người này bị đưa đi cách ly tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Kinh tế Tây Ninh (xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Nhưng gần 1h sáng ngày 11/7, 4 người này trốn trèo tường trốn. Một cô gái người Việt ở TP.HCM, là bạn gái của trong 4 người trên, đã thuê xe cho bạn trai và đồng bọn trốn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/7, liên quan đến vụ xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long trong đêm, Cục CSGT (Bộ Công an) đã công bố kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của lái xe T.T.A (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, lái xe T.T.A có kết quả kiểm tra nồng độ cồn 0,9 mmol/lit và âm tính với ma túy. Vụ tai nạn vào tối 10/7 khiến 4 người ngồi sau xe (2 phụ nữ và 2 trẻ em) đều qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Được biết, khu vực xảy ra tai nạn có lề đường nằm giáp với bờ biển nhưng hiện không có điện chiếu sáng cũng như hệ thống cảnh báo. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh