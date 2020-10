Bản tin 8H: Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận thêm nhiệm vụ mới

Quảng cáo

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - khen thưởng thành phố. Theo quyết định, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP. Trước đó, ngày 18/9, ông Chu Ngọc Anh chính thức nhận quyết định của Bộ Chính trị là tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến ngày 25/9, ông được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 3/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18h ngày 2/10 đến 6h ngày 3/10, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.182 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 1 ca, lần 2 là 2 ca, lần 3 là 4 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.020 ca.

Sáng 2/10, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông dưới hố ga thoát nước của chung cư trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6 (TP.HCM). Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn, Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng quận 6 phong tỏa hiện trường, đưa thi thể người đàn ông ra ngoài. Nạn nhân được xác định tên N.T.M. (35 tuổi, quê Nam Định). Theo công an, ông M. gặp nạn trong lúc sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại chung cư. Công an quận 6 đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong.

Chiều 2/10, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), cho biết, trường mầm non Trump Kids (phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) đã đình chỉ 3 cô giáo liên quan đến vụ bé 2 tuổi bị bố bạn cùng lớp bạo hành, gồm: 2 giáo viên lớp nhà Trẻ 24-36 tháng D2 (giáo viên trực tiếp tại lớp) và một cô phụ trách trường. Việc đình chỉ 3 giáo viên này nhằm phục vụ quá trình điều tra, làm rõ việc bé P.T.B.A. (2 tuổi) bị bố bạn cùng lớp xông vào lớp giật tóc, đánh vào mặt chiều 30/9. Đại diện nhà trường cho biết, sẽ xem xét cho 2 giáo viên này quay trở lại giảng dạy sau khi kết thúc điều tra, xác minh sự việc.

Chiều 2/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều lãnh đạo TP đã có buổi gặp gỡ với các cơ quan báo chí trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nhân cho biết, mỗi năm TP.HCM có ba Phó Bí thư Thành ủy và được bổ sung một Phó Bí thư phụ trách xây dựng tổ chức đảng cơ sở. Theo ông, phương án ban đầu của thành ủy là ba Phó Bí thư, nhưng đến 19/9, Bộ Chính trị lắng nghe ý kiến của các địa phương, một số nơi như Hà Nội, và quyết định TP.HCM được bổ sung thêm một Phó Bí thư lo công tác xây dựng tổ chức đảng cơ sở.

Tối 2/10, thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, khoảng 5h chiều cùng ngày, xe ô tô chở ba thầy cô giáo của Trường Tiểu học 2 Mỹ Lý đi làm về thì bất ngờ gặp tai nạn lao xuống vực sâu tại bản Yên Hòa xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Vụ tai nạn khiến thầy Nguyễn Đình Dần - Phó Hiệu trưởng Tiểu học 2 Mỹ Lý và cô giáo Lữ Thị Khuyên - Trường tiểu học 2 Mỹ Lý tử vong. Còn riêng thầy hiệu trưởng đang được cấp cứu. Tại hiện trường chiếc xe ô tô bị nát bét, nhiều mảnh vỡ rơi tung tóe giữa vực sát cạnh bờ suối. (XEM CHI TIẾT)

