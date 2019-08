Bản tin 8H: Chủ tịch tỉnh nộp lại hơn 1,2 tỷ bồi thường nhầm

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nên trong ngày và đêm 4/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 25-50mm/24 giờ); riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm). Bên cạnh đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa và dông trong ngày. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận, từ 32-35 độ C.

Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12, hai bà cháu thương vong. Trưa 3/8, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Wipha đã khiến hơn 500 m3 đất đá sạt lở xuống quốc lộ 3, đoạn qua thôn Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Đất đá đã vùi lấp xe máy của hai bà cháu đang di chuyển trên đường. ông Đinh Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Mục, cho biết, vụ sạt lở khiến bà Trần Thị Tư (sinh năm 1943) tử vong. Cháu ruột của nạn nhân là Trần Kim Tuấn (sinh năm 2002) bị thương. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực này tê liệt. Đây cũng là đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ.

Cháy lớn ở khu rừng keo thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào khoảng 18h tối 3/8, một đám cháy rất lớn đã bùng lên tại khu vực rừng trồng keo các loại của người dân ở khu vực núi Bàu Chùa, thôn Hiền Sĩ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời tiết khô hạn cộng với gió thổi mạnh do ảnh hưởng từ bão số 3 nên lửa đã lan đến khu rừng trồng chưa khai thác cạnh đó. Sau khi phát hiện, nhiều người dân tri hô và lao vào dập cháy bằng các phương tiện thô sơ như cành cây, vải bố, lấy các xô chậu tạt nước, đồng thời cho kéo ống nước và phun nước bằng mô tô. sau hơn 1 giờ chống chọi với lửa dữ, hàng chục người dân và các cán bộ địa phương xã Phong Sơn đã kịp thời dập tắt lửa.

Mưa lớn, khu thí nghiệm công nghệ Nhật làm sạch sông Tô Lịch chìm trong nước. Ngày 3/8, do hoàn lưu cơn bão số 3, Hà Nội có mưa lớn. Nước sông Tô Lịch dâng cao, nhấn chìm khu xử lý làm sạch sông Tô Lịch của Cty JVE bằng công nghệ Nhật Bản. Trước đó, ngay từ chiều 31/7, Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã chủ động xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để đảm bảo mực nước an toàn trước cơn bão số 3. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xử lý làm sạch sông Tô Lịch của Cty JVE bằng công nghệ Nhật Bản bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết, đã được thông báo trước về việc xả nước này.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chủ động nộp lại hơn 1,2 tỷ đồng cho Nhà nước. Đây là số tiền ông Nguyễn Tiến Hải được bồi thường cho các công trình, vật kiến trúc trên phần đất bị thu hồi ở phường Tân Thành (TP Cà Mau), khi thành phố thực hiện dự án Khu D thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc gần một năm trước. Ông Hải được cho là tự rà soát, nhận ra trước đây khi xây dựng các công trình trên phần đất này đã cam kết "khi nào Nhà nước thu hồi đất sẽ tự tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ".



Nhiều người mất tích do mưa lũ ở Thanh Hóa. Chỉ trong ngày 3/8, số người mất tích do bị nước lũ cuốn trôi tại Thanh Hóa là 13 người. Cụ thể, một người trú ở bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, 10 ở bản Xa Ná xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Ngoài ra, 2 người khác ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn mất tích, chưa xác định được danh tính; Một người khác là ông Vàng A Lâu (trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) bị đất đá sạt lở đè vào người tử vong vào rạng sáng 31/7). Theo ghi nhận nhanh tại các địa phương Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn... thời tiết tiếp tục có mưa, nước sông, suối tiếp tục dâng; Nhiều nhà cửa, công trình trường học, diện tích nông nghiệp... bị thiệt hại.



