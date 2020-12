Bản tin 8H: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt qua đời

Quảng cáo

Vào 19h30 ngày 15/12, nhà nghiên cứu, doanh nhân Nguyễn Trần Bạt qua đời sau cơn đột quỵ. Nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt sinh năm 1946, xuất thân trong một gia đình trí thức tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông có bằng cử nhân luật của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và là nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực như văn học, luật, kinh doanh, tư vấn đầu tư, kinh tế... Năm 1989, ông cùng với một số đồng nghiệp thành lập công ty đầu tiên ở Việt Nam làm nhiệm vụ kết nối đầu tư nước ngoài, có tên InvestConsult Ltd. Ông nêu danh trong cuốn Barons Who's Who in Vietnam và Barons Who's Who in Asia Pacific như một luật sư và nhà tư vấn xuất sắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/12 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa nhỏ; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Tối 15/12, lãnh đạo Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, đang điều tra vụ giáo viên dùng dao chém đồng nghiệp ở thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước. Khoảng 7h30 ngày 15/12, Đỗ Thị Nguyệt Hằng (giáo viên trường Tiểu học Ninh Phước) sau khi kết thúc tiết 1 môn thể dục tại lớp 2C, đã bất ngờ dùng dao chém cô Phan Thị Thúy Hằng. Nhiều người đã vào can ngăn và bắt giữ cô Nguyệt Hằng giao cho lực lượng dân quân xã. Cô Thúy Hằng được đưa đến bệnh viện, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Được biết, cô Nguyệt Hằng có tiền sử bệnh thần kinh, nhưng có chứng nhận điều trị khỏi bệnh nên vẫn được bố trí đứng lớp.

Khoảng 14h30 ngày 15/12, một vụ nổ nồi hơi chưng cất tinh dầu quế xảy ra tại cơ sở sản xuất chưng cất tinh dầu quế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lợi ở thôn Liên Hiệp, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, Yên Bái. Áp suất lớn đã hất bay phần mái của xưởng chưng cất tinh dầu và chiếc nắp nồi hơi bay xa khoảng 40m rơi vào bà Đặng Thị Sền (SN 1940) và bà Hoàng Thị Gia (SN 1937, đều là người địa phương) đang nhặt cành quế khô. Hậu quả, bà Sền tử vong, còn bà Gia bị thương.

Chiều 15/12, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.T.T.M. (24 tuổi, là điều dưỡng, công tác tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu); 12,5 triệu đồng đối với Đ.N.T.T. (24 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Theo đó, M. đã sửa kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của bà N.T.K.A (45 tuổi, trú quận Liên Chiểu, là nhân viên Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) thành dương tính, rồi chia sẻ trên một nhóm Zalo. Trong khi đó, T. đăng tải kết quả trên lên trang Facebook cá nhân.

Tại kỳ thứ 3 và thứ 4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân, trong đó có ông Trần Trung Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT. Theo đó, ông Dũng đã ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, biệt phái viên chức có một số nội dung không đúng quy định; thiếu trách nhiệm, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thi chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển công tác, biệt phái giáo viên các trường THPT.



Tối 15/12, Bộ Y tế cho biết có thêm 3 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bạc Liêu, Quảng Nam. Việt Nam có tổng cộng 1405 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 18.957. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1297-BN1336-BN1306-BN1346-BN1308-BN1316. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi 1.252 ca.



