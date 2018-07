Bản tin 8H: Cô gái 26 tuổi gốc Việt được đề cử giải Nobel Hòa bình

Cô gái gốc Việt được nghị sĩ Mỹ đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Citizen Truth đưa tin, Nghị sĩ California Mimi Walters và Zoe Lofgren đề cử Amanda Nguyen (26 tuổi) cho giải Nobel hòa bình hồi tháng 5, nhưng đến cuối tháng 6 thông tin này mới được công bố. Sau khi bị bạn học ở ĐH Harvard tấn công tình dục vào năm 2013, Nguyen đã soạn thảo và vận động cho dự luật Quyền của Nạn nhân Tấn công Tình dục. Dự luật của cô đã được quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Obama ký vào tháng 10/2016. Hiện có 14 bang tại Mỹ áp dụng luật này. Cô còn là người sáng lập RISE, tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục trên khắp nước Mỹ.

Bắc Bộ mưa dông, có khả năng xảy ra tố lốc. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng xoáy thấp hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ, đang có xu hướng mạnh lên nên trong ngày hôm nay (14/7), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông. Riêng ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Hai nông dân đi cấy bị sét đánh tử vong. Sáng sớm 13/7, bà Đào Thị Tám (59 tuổi) và anh Bùi Quốc Phương (34 tuổi) cùng ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng ra đồng cấy lúa. Hơn 7 giờ, trời đổ mưa giông kèm sấm sét. Bà Tám và anh Phương không kịp trú tránh đã bị trúng sét tử vong ngoài đồng. Sự việc chỉ được phát hiện khi đến gần trưa, người thân không thấy các nạn nhân trở về nhà dùng cơm, liền ra đồng tìm thì thấy thi thể hai người. (XEM CHI TIẾT)

Đi tập thể dục, phát hiện thanh niên chết trong trạng thái treo cổ. Khoảng 5h30 sáng 14/7, người dân đi tập thể dục tại khu vực hồ Đại An (Khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tá hỏa phát hiện một nam thanh niên chết trong trạng thái treo cổ trên cây. Theo mô tả, nạn nhân có độ tuổi từ 30-35, mặc quần sooc, áo ba lỗ màu đen, dưới gốc cây có đôi dép và không có vật dụng như ghế xung quanh hiện trường. Hiện, nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Bị ô tô tông văng xa hàng chục mét, người phụ nữ đi xe đạp điện chết thảm tại chỗ. Khoảng 14h ngày 13/7, tại cầu Kênh Giữa, đường Võ Văn Kiệt (thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), ô tô 4 chỗ BKS 30A-33856 tông vào một phụ nữ đi xe đạp điện cùng chiều. Sau cú đâm, chiếc xe đạp điện và người phụ nữ bị văng xa khoảng 10 mét. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Người dân sau đó đã báo nhà chức trách để xử lý vụ tai nạn thương tâm.

Hội đồng xét xử tại một tòa án ở bang Missouri, Mỹ vừa ra phán quyết yêu cầu hãng Johnson & Johnson phải trả một khoản bồi thường kỷ lục với mức phạt lên tới 4,69 tỷ USD cho 22 phụ nữ. Theo đó, các nguyên đơn là nhóm gồm 22 phụ nữ đã đệ đơn kiện hãng Johnson & Johnson, với cáo buộc việc sử dụng phấn rôm của hãng khiến họ bị ung thư buồng trứng. Theo luật sư, Johnson & Johnson đã che giấu bằng chứng các sản phẩm của hãng chứa amiăng trong hơn 40 năm. Trong khi đó, hãng Johnson & Johnson phủ nhận cáo buộc cho rằng các sản phẩm chứa talc của hãng gây ung thư và sản phẩm có chứa amiăng. Hãng cho biết các nghiên cứu trong nhiều thập kỷ cho thấy talc của hãng là an toàn.



