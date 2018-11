Bản tin 8H: Cô gái tay không ‘xử lý’ hai tên cướp giật

Cô gái tung đòn hiểm, tên cướp bỏ chạy trối chết. Đoạn video thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube cho thấy, khi đang đỗ ô tô tại sân nhà, cô gái bất ngờ bị tên cướp rình sẵn lao tới giật túi xách. Không chút sợ hãi, cô gái liên tục ra các đòn nguy hiểm, ngay cả khi đồng bọn của gã tới trợ giúp cô gái vẫn bình tĩnh đánh đuổi cả hai. Đoạn video được cho ghi lại tại khu vực ở Thái Lan. Nhiều người tỏ ra thích thú và bất ngờ trước sự mạnh mẽ của cô gái.

Kinh hãi phát hiện thi thể nổi trên hồ Triều Khúc. Khoảng 18h30 ngày 13/11, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người nổi trên hồ Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên khỏi mặt hồ. Bước đầu lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là Lê Đức Phi (SN 1985 ở Hoàng Trạch, Hoằng Hoá, Thanh Hoá), làm nghề phụ hồ. Một số người dân cho hay, khoảng 14h cùng ngày đã xảy ra to tiếng và xô xát ở khu vực hồ Triều Khúc. (XEM CHI TIẾT)

Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa rải rác. Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ ngày 14/11 có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; Tây Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi dưới 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rải rác, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. (XEM CHI TIẾT)

Ô tô “điên” tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn, 5 người thương vong. Khoảng 18h ngày 13/11, một ô tô biển TP.HCM di chuyển với tốc độ cao, rồi tông vào xe máy do anh Lê Tuấn Thông (45 tuổi), chở theo vợ, ở đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập thuộc quận 7, TP.HCM. Không dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao vào 3 xe máy khác, cuốn theo nhiều nạn nhân vào gầm. Ôtô “điên” chỉ dừng lại sau khi tông văng dải phân cách rồi rơi xuống mương nước bên đường. Tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Chủ nhân giải thưởng hơn 41 tỷ đồng đã xuất hiện. Cụ thể, tối 13/11, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện kỳ quay số mở thưởng thứ 201 sản phẩm Power 6/55. Hội đồng giám sát đã xác nhận bộ số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là: 03 - 25 - 26 - 32 - 41 - 47 | 05. Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn, Vietlott đã tìm ra 1 vé trúng Jackpot với giá trị giải thưởng 41.305.528.200 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định).

Khung sắt cao 15m giữa trung tâm văn hóa đổ sập, đè bẹp ô tô. Chiều ngày 13/11 tại sân Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Bình Dương, nằm trên đường 30 Tháng 4, thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một khung sắt nặng hàng tấn được dựng giữa sân bất ngờ đổ sập xuống đất. Khung sắt đổ xuống sân, đè bẹp xe ô tô 4 chỗ ở phía dưới, rất may trong xe không có người. Khi sự việc xảy ra, gần đó có một số người đang vui chơi, tập thể dục thể thao, mọi người kịp thời phát hiện và chạy thoát thân.

Chết oan vì bị người nhảy lầu tự tử rơi trúng. Sự việc xảy ra tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Theo đó, một nam thanh niên nhảy lầu tự tử từ tầng 20 một tòa nhà. Không may, người này rơi mạnh xuống nóc ô tô đang đậu trước cửa tòa nhà, khiến người đàn ông ngồi trong xe tử vong tại chỗ. Nam thanh niên vẫn sống sót, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, nguyên nhân cái chết của người đàn ông là do gãy xương cổ.





Tú Oanh