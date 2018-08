Bản tin 8H: Cô gái trẻ mặc đồ lót nhảy múa giữa sông Tô Lịch

Cô gái mặc đồ lót nhảy múa ở sông Tô Lịch khai gì khi bị “mời” lên đồn công an? Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ cởi quần áo, bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa vào sáng 6/8, công an phường Quan Hoa (Hà Nội) cho biết, khi đưa cô gái về trụ sở, lực lượng có mời cán bộ y tế kiểm tra nhưng không thấy dấu hiệu dương tính với chất ma túy. Đối tượng cho biết, tên là N.T.T (SN 1997, quê ở tỉnh Thái Nguyên, hiện tạm trú ở Ba Đình, Hà Nội – thông tin này chưa được gia đình xác nhận). Quá trình làm việc, các cán bộ của đơn vị nhận thấy người này có dấu hiệu tâm lý không ổn định. Bản thân cô gái này bước đầu đã "khai nhận" có bức xúc về chuyện tình cảm yêu đương đã vài ngày nay.

Biển Đông mưa dông, gió giật mạnh cấp 8. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 08/8 ở các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Trên biển, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay (07/8), ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8. Ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. (XEM CHI TIẾT)

Kết luận nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn thảm khốc. Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được giữ nguyên so với nhận định ban đầu, đó là xe rước dâu 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 lấn làn va chạm với chiếc container mang BKS 51D - 411.21 (kéo theo rơ-moóc 51R - 215.75) chạy chiều ngược lại. Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng, khách quan và chính xác thì phải chờ thêm bước nữa. Cơ quan điều tra cần làm rõ là nguyên nhân do khách quan hay chủ quan, do yếu tố con người hay kỹ thuật gây ra. (XEM CHI TIẾT)

Cháy rừng diện rộng ở Đà Nẵng trong đêm. Khoảng 18h30 ngày 6/8, cháy rừng diện rộng xảy ra tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) và P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Do hỏa họa xảy ra vào ban đêm, ở khu vực địa hình hiểm trở, có một mặt tiếp giáp với khu dân cư… lực lượng chữa cháy gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận đám cháy. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Bước đầu ghi nhận hỏa hoạn xảy ra trên phạm vi khoảng 2 ha rừng keo lá tràm, chủ yếu nằm ở địa bàn thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn) và giáp ranh P.Hòa Khánh Nam.

Phát hiện thi thể người đàn ông trên đồi chè. Sáng ngày 6/8, một số người dân bản Lạp, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trong lúc đi chăn trâu bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên đồi chè. Vào thời điểm người dân phát hiện, nạn nhân đã tử vong nhiều giờ trước đó. Qua xác minh, nạn nhân là ông Trần Đình Đ. (SN 1975, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương). Theo người nhà nạn nhân, tối 5/8, ông Đ. nói đi nhậu với bạn bè, nhưng không thấy về, đến sáng hôm sau thì nhận được tin báo tử. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Nổ lớn rung chuyển gần sân bay ở Bologna, 57 người thương vong. Sáng ngày 6/8, người dùng mạng xã hội ở Italia đã chia sẻ các hình ảnh và video về đám cháy với cuộn khói đen, và cho biết có một vụ nổ đã xảy ra tại sân bay Bologna. Tuy nhiên, cảnh sát Italia sau đó đính chính, đám cháy là do một tai nạn giao thông trên đường cao tốc gần đó. Cụ thể, một chiếc xe tải lớn chở chất lỏng dễ cháy đã đâm mạnh vào nhiều xe gây ra vụ nổ và làm hư hại đường cao tốc. Theo hãng tin tức ANSA, 2 người đã thiệt mạng và ít nhất 55 người khác bị thương sau vụ nổ lớn trên đường cao tốc ở Bologna.

Indonesia ngày 6/8 đã trao trả lại cho Malaysia du thuyền xa xỉ Equanimity có giá 250 triệu USD liên quan đến vụ bê bối tham nhũng ở quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia. Theo hãng tin Reuters, du thuyền trên bị Indonesia bắt giữ hồi tháng 2 năm nay theo đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ, như một phần trong cuộc truy tìm trên phạm vi toàn cầu những tài sản được mua bằng số tiền nhiều tỷ USD biển thủ từ 1MDB. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sau đó đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông qua một đoạn video trên Facebook. Low Taek Jho, nhà tài phiệt đã mua du thuyền và đang bị Malaysia truy nã vì vụ 1MDB, thông qua luật sư gọi việc Indonesia trao du thuyền Equanimity cho Malaysia là bất hợp pháp và có động cơ chính trị.



Tú Oanh