Bản tin 8H: Cô giáo phạt tát học sinh 230 cái đập đầu vào tường tự tử

Cô giáo vụ tát học sinh 230 đập đầu vào tường tự tử. Chiều ngày 28/11, ông Nguyễn Văn Thân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), cô giáo yêu cầu 23 học sinh tát một nam sinh trong lớp do chửi thề, đang được tích cực theo dõi trong bệnh viện. Theo ông Thân, cô Thủy có dấu hiệu stress nặng. Người nhà nói thêm, từ khi có quyết định khởi tố vụ án, cô Thủy hoảng loạn và đã đập đầu vào tường để tự tử.

Ngày 25/11, tại 337 đường Bà Triệu, P.Quyết Thắng, TP. Kon Tum, quán "Cơm-bánh mì từ thiện 5.000đ" chính thức được khai trương. Đây là quán cơm-bánh mì 5.000đ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum, phục vụ suốt tuần món bánh mì kẹp thịt, còn cơm được phục vụ vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Để mở được quán cơm- bánh mì này, các anh chị trong nhóm An Lạc Thiện Tâm đã đi thu gom vỏ lon bia, nhặt nhạnh sắt thép phế liệu, giấy vụn, kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. (XEM CHI TIẾT)

Miền Bắc đêm và sáng lạnh, sương mù nhẹ rải rác. Hôm nay (29/11), Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mây, đêm không mưa, sáng sớm trời có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Nền nhiệt độ không biến đổi nhiều. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm tiếp tục dao động trong khoảng từ 15-18 độ, vùng núi dao động trong khoảng từ 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. (XEM CHI TIẾT)

Tối ngày 28/11, người dân phát hiện thi thể một thanh niên dưới Kênh Đen (đường Bến Lội, Q.Tân Bình, TP.HCM) liền trình báo công an. Qua tìm hiểu, nạn nhân năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm nhất ĐH Sài Gòn. Tối 25/11, nạn nhân cùng một người khác chở nhau bằng xe máy trong mưa lớn. Đến khu vực Kênh Đen, xe máy của 2 người bị nước đẩy ngã. Nam thanh niên 18 tuổi cùng xe máy bị nước cuốn xuống cống mất tích. Riêng người còn lại may mắn bơi vào bờ thoát nạn. Được biết, thanh niên gặp nạn sau khi tan ca làm thêm.

Xe biển số Lào chở theo hơn 2 tấn nội tạng bẩn. Chiều 28/11, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh vừa phát hiện xe khách mang biển số Lào chở hơn 2.500 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tài xế Nguyễn Đức Thịnh (39 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) khai, toàn bộ số hàng này được nhà xe nhận chở thuê từ Đà Nẵng sang Lào tiêu thụ. Trạm CSGT Phú Lộc sau đó đã bàn giao lô nội tạng động vật này cho lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh TT-Huế để xử lý.

Cách đây 5 năm, ông James Salaz, đến từ TP.Montrose, bang California, Mỹ, bị chẩn đoán có 2 khối bất thường trong phổi trái, đây là dạng ung thư hiếm gặp. Ông Salaz sau đó đi khám thêm ở nhiều bệnh viện khác cũng nhận được kết quả tương tự. Tuy nhiên, sau 4 năm uống thuốc, hóa trị mà tình trạng không tốt hơn, ông Salaz đến gặp bác sĩ điều trị chính và hay tin người này đã bị sa thải. Đáng nói, lúc đổi bác sĩ điều trị mới, ông Salaz mới biết ông không bị ung thư mà chỉ bị viêm mạch, có thể điều trị dứt điểm từ 5 năm trước. Dù bệnh đã chuyển biến tồi tệ hơn, đây là loại bệnh có thể chữa trị được, nhưng ông Salaz phải chờ một năm do thiếu bác sĩ chuyên môn. Hiện, ông Salaz đang kiện vị bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh, vì sau nhiều năm sử dụng các loại thuốc chữa ung thư, ông bị chẩn đoán viêm tụy.

Chó cắn cảnh sát bị bắt giam 9 tháng. Daily Mail đưa tin, một chú cún giống chow-chow tên Bungle ở Anh đã bị gửi đến trại nuôi sau khi cắn một cảnh sát. Theo lời cảnh sát, con chó 4 tháng tuổi trốn khỏi nhà chủ ở Northamptonshire và bị lạc. Bungle chui dưới gầm xe, gây cản trở quá trình xe di chuyển an toàn. Khi người ta cố tìm cách dụ con vật ra khỏi xe, nó đã cắn hai phát vào nhân viên cảnh sát. Nhân viên an ninh này không bị thương nặng nhưng cần được chăm sóc y tế. Con vật đã bị bắt vi vi phạm "Đạo luật về Chó Nguy hiểm năm 1991".



