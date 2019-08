Bản tin 8H: Cô giáo quỳ trước trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk

Quảng cáo

Chiều 7/8, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ký văn bản thông tin chính thức về vụ việc bà Nguyễn Thị Hoa Anh (người phụ nữ trong clip) quỳ gối trước sân UBND tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, sáng 6/8, bà Hoa Anh (Giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh) và bà Nguyễn Thị Tân (Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, cùng đặt tại TP Buôn Ma Thuột) đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh để gửi đơn đăng ký. Tuy nhiên, không đồng ý với giải thích, hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân, hai cô giáo đến thẳng trụ sở UBND tỉnh để nộp đơn và đề nghị gặp lãnh đạo UBND tỉnh. Trong thời gian chờ đợi cán bộ đến giải quyết, bà Hoa Anh bất ngờ quỳ gối trước sân trụ sở, còn bà Tân đi theo cùng. Sau đó, hai cô giáo ra về khi có cán bộ đến giải thích và nhận đơn. Đến trưa cùng ngày, đoạn clip về sự việc xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển chậm và sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Hồi 1 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ 1 giờ đến 13 giờ ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tối 7/8, ông Hoàng Anh Tuất – Chủ tịch UBND phường Bình Ngọc (TP Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, thi thể anh Vũ Thái Sơn (SN 1990, trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh) được tìm thấy tại ngã ba đường sông xóm Chùa, điểm cuối của phường Bình Ngọc đổ ra biển. Anh Sơn bị nạn trên sông Ka Long. Theo ông Tuất, khoảng gần 15h ngày 7/8, người dân phát hiện thi thể một nam giới tại khu vực đầm tôm ở phường Bình Ngọc. Hiện, gia đình anh Sơn đã đến nhận dạng thi thể và đưa về làm thủ tục mai táng. Trước đó, anh Sơn bị nước cuốn trôi mất tích khi cùng hai người bạn đi chở hàng bằng đò trên sông vào chiều tối ngày 3/8, lúc bão số 3 đổ bộ.

Ngày 7/8, ông Nguyễn Văn Định – Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn (Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết, một ngư dân địa phương vừa bắt được con ba ba “khủng” trên sông Đa Độ. Ông Định được biết, sáng cùng ngày, ông Đỗ Văn Thuê (62 tuổi) bắt được con ba ba nặng 12,5kg. Sau đó, ông Thuê bán lại cho một cửa hàng ở xã khác. Theo ông Định, chính quyền địa phương không nhận được báo cáo chính thức về sự việc này.

Ngày 7/8, ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba học sinh tử vong. Trước đó, vào chiều ngày 6/8, có bốn em học sinh cùng trú tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng 800 mét để tắm. Sau đó, một em đi về trước, ba em còn lại tiếp tục tắm và vui đùa quanh khu vực hồ nước này. Đến tối cùng ngày, không thấy con về, bố mẹ của các em mới đi tìm thì phát hiện thi thể các em dưới hồ nước. Ba nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Ngọc Kh. (6 tuổi), Nguyễn Ngọc Ng. (5 tuổi) và Đặng Ngọc D. (7 tuổi). Trong đó hai em Kh. và Ng. là hai anh em ruột trong một gia đình.

Ôtô chở học sinh trường Gateway tử vong không có giấy phép kinh doanh vận tải. Một lãnh đạo Phòng Vận tải (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết qua tra soát trên hệ thống dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe 16 chỗ đưa đón học sinh của trường Gateway có học sinh tử vong trên xe thuộc sở hữu của ông Doãn Quý Phiến (cũng là người lái xe), vẫn còn thời hạn đăng kiểm. Theo vị này, các xe chở học sinh hiện nay thuộc diện xe hợp đồng chở khách, phải đăng ký kinh doanh theo Nghị định 86. Tuy nhiên, kiểm tra dữ liệu quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, chiếc xe trên chưa có giấy phép về kinh doanh vận tải, chưa được cấp phù hiệu xe kinh doanh. Năm học 2019-2020, Hà Nội có 17 trường có xe đưa đón học sinh, với tổng số xe đưa đón là 629 xe. Danh sách này không có Trường Gateway.

Ngày 7/8, Văn phòng UBND TP HCM đã có thông báo của Thường trực UBND TP về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021. Phương án sắp xếp cụ thể được Sở Nội vụ đề xuất có 9 trường hợp nhập hai phường thành một, và một trường hợp nhập ba phường thành một phường mới. Như vậy, TP HCM còn 310 phường, xã - giảm 10 đơn vị so với trước. Tại quận 2 sẽ sáp nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và Bình An. Quận 3 sáp nhập phường 6,7, 8 thành một phường. Quận 4 sáp nhập phường 5 và 2; phường 12 và 13. Quận 5 sáp nhập phường 12 và 15. Quận 10 sáp nhập phường 3 và 2. Quận Phú Nhuận sáp nhập phường 12 và 11; 14 và 13.

Tú Oanh