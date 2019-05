Bản tin 8H: Cô giáo xông vào nhà hành hung vợ đồng nghiệp

Tạm ngừng công tác cô giáo xông vào nhà hành hung vợ đồng nghiệp. Ngày 5/5, lãnh đạo Trường THCS Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã tạm thời cho cô giáo Hoàng Thúy Hằng và thầy giáo Nguyễn Cao C. (chồng chị Trang) nghỉ dạy 1 tuần để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, cũng như tránh ảnh hưởng đến công tác chuyên môn tại trường. Trước đó, nghi cô giáo Hằng và chồng có quan hệ bất chính, ngày 18/4, chị Lê Thị Thanh Trang (SN 1985, trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) đăng lên mạng xã hội đoạn tin nhắn với cô Hằng. Sau khi yêu cầu gỡ bài đăng không thành, cô Hằng cùng em trai đến nhà chị Trang, và hành hung khiến chị Trang phải nhập viện điều trị. Sau đó chị Trang làm đơn tố cáo lên công an.

Ô tô biển xanh 80A gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội. Hơn 21h tối 4/5, ô tô Toyota BKS 80A-116.99 va chạm với người đàn ông trung niên điều khiển xe máy Wave BKS 18E2-9589 trên đường vành đai 3, đoạn qua đường Nguyễn Xiển, thuộc địa phận phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng, chảy nhiều máu. Theo nguồn tin, sau khi gây tai nạn, tài xế xe biển xanh không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy. Nhiều người dân đuổi theo ghi hình và yêu cầu tài xế dừng nhưng không kịp vì người này điều khiển xe di chuyển tốc độ cao. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/5, Huyện ủy Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 cán bộ, đảng viên xuất hiện trong một clip ghi lại hình ảnh ăn nhậu tại một quán karaoke có tiếp viên nữ phục vụ. Theo đó, ngày 15/4, ông T. P. N, Chánh văn phòng Huyện uỷ Thới Bình; ông T. V. T, Chủ tịch UBND xã Biển Bạch và các thuộc cấp là ông T. T. Q, cán bộ tư pháp- hộ tịch, T. S. N, công an viên, T. T. G, cán bộ địa chính- xây dựng xã Biển Bạch (Thới Bình) đi nhậu tại một quán karaoke ở huyện An Minh (Kiên Giang). Trong khi nhậu, ông G. dùng điện thoại quay clip và gửi cho bạn bè. Đoạn video sau đó phát tán trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)



Đại tá Nguyễn Văn Hùng được giao phụ trách Trường Cao đẳng Cảnh sát II. Ngày 4/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II và quyết định giao phụ trách Trường Cao đẳng CSND II cho Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng. (XEM CHI TIẾT)



Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. tại Quyết định 497/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Quyết định 496/QĐ-TTg miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Trường Thọ, để nghỉ hưu theo chế độ. (XEM CHI TIẾT)



Xuất hiện chủ nhân của giải Jackpot gần 4 tỷ đồng. Kết quả quay số mở thưởng xổ số Vietlott Power 6/55 của công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ quay số mở thưởng thứ 274 ngày 4/5 có giải thưởng Jackpot 1 trị giá 38.166.078.000 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 258 loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 ngày hôm qua là: 01 - 02 - 03 - 17 - 26 - 53 và con số may mắn là 50. Qua kiểm tra, không có người trúng giải đặc biệt hơn 38 tỷ đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 với giá trị giải thưởng 3.907.342.000 đồng đã tìm thấy người chơi may mắn.

Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng dần trong ngày cuối tuần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/5), phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ; nhiệt độ 22 – 32 độ C, có nơi trên 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ 22 – 31 độ C. Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 24-35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 21 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.



