Bản tin 8H: Con gái ‘hiện hồn’ trong đám tang vạch mặt mẹ ruột

Con gái trở về trong lễ tang của chính mình để vạch trần tội ác mẹ ruột. Ngày 10/11 vừa qua, đám tang của Brittany Johnson-Webster (21 tuổi, ở TP Ferguson, bang Missouri,Mỹ) diễn ra trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè. Tuy nhiên, Brittany đã bất ngờ xuất hiện trong đám tang của cô để “lật tẩy” mẹ ruột. Theo đó, người mẹ vì nghiện ngập và hám tiền đã nói dối về cái chết của con gái để lấy tiền phúng viếng. Thực tế, Brittany đang học tại bang Illinois, cách nhà 3 tiếng xe chạy. Cô chỉ biết chuyện khi liên lạc với dì ruột.

Bắc bộ sắp rét đậm, vùng núi khả năng có băng tuyết. Khu vực miền Bắc và bắc miền Trung chuẩn bị đón đợt rét có thể mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, trời chuyển sang có mưa trên diện khá rộng khoảng từ ngày 7/12. Cuối tuần trời rét, nhiệt độ giảm sâu, vùng đồng bằng có nhiệt độ thấp nhất hầu hết dưới 15 – 17 độ C, vùng núi trời rét đậm. Riêng vùng núi cao từ 1.500 m trở lên như Sa Pa, Sìn Hồ, Pha Đin, Mù Cang Chải, Ngân Sơn… từ 6 – 9 độ C, có nơi xuất hiện băng giá, sương muối, trên đỉnh Fansipan có khả năng có mưa tuyết nhẹ hoặc băng giá. Tuy nhiên, từ nay đến thứ Ba, các tỉnh Bắc bộ trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 28-30 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Thanh niên quấy rối điện thoại cấp cứu 115. Chiều 2/12, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn gọi hỏi, tiến hành xử lý đối tượng Nông Văn Cảnh (SN 1993), trú tại thôn Đông Cẩy, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng về hành vi gọi điện thoại quấy rối tổng đài 115. Cảnh khai nhận, đã nhiều lần điện thoại đến số cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để trêu đùa, nhiều nhất là vào các ngày 14/6 và 25/9, khiến bệnh viện phải nhờ công an tỉnh can thiệp. (XEM CHI TIẾT)

Cờ đỏ sao vàng rợp trời đêm Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines vang lên, hàng nghìn người hâm mộ Thủ đô đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Các cổ động viên mang theo cờ đỏ sao vàng, các băng rôn, khẩu hiệu, trống kèn, hình ảnh của HLV Park Hang-seo... đổ ra các tuyến phố lớn như Bà Triệu, Phố Huế, Tôn Đức Thắng, Kim Mã, Xã Đàn, khu vực Ngã tư sở… “đi bão”. Cũng tối qua (2/12), hàng nghìn người hâm mộ đã đổ xô xuống khắp các ngã đường ở trung tâm TPHCM để hoà cùng niềm vui chiến thắng. Các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Lê Lai, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo... cũng kẹt cứng xe. (XEM CHI TIẾT)

Ô tô tông gãy trụ đèn cầu vượt, tài xế “bỏ của chạy người”. Khoảng 21h45 ngày 2/12, chiếc ôtô mang biển kiếm soát tỉnh Bắc Ninh tông gãy trụ đèn báo hiệu tại đầu cầu Láng Hạ của cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương (Hà Nội). Nhân chứng cho biết tại thời điểm trên, chiếc ôtô di chuyển với tốc độ cao. Sau khi tông gãy trụ đèn, lái xe cùng 3 người có mặt trên chiếc ôtô rời khỏi hiện trường. Họ đều có biểu hiện hoảng loạn và sử dụng rượu bia. Tại hiện trường, chiếc xe 4 chỗ hư hỏng nặng phần đầu. Trụ đèn báo hiệu và một biển báo của cầu vượt bị gãy đổ. Hiện, cơ quan chức năng đang tìm cách liên lạc với chủ sở hữu chiếc xe.

Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ thượng uý công an tử vong ở Nam Định. Ngày 2/12, liên quan đến vụ Thượng úy Công an M.Q.T tử vong trong xe ô tô, đại diện Công an thị trấn Ngô Đồng xác nhận, bên trong chiếc xe khóa kín, đang nổ máy có bếp than tổ ong đang cháy. Trước đó, khoảng 14h chiều 1/12, người dân phát hiện Thượng úy T. tử vong trong chiếc ô tô bán tải hiệu Nissan mang BKS TP. Hà Nội nổ máy đỗ tại bờ đê sông hồng đoạn qua địa bàn khu 4A, thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ, Nam Định).

Trung Quốc kỷ luật gần 8.000 quan chức vi phạm trong tháng 10. Các cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc cho biết 7.819 quan chức trên cả nước đã bị trừng phạt do vi phạm các quy định về tiết kiệm trong tháng 10/2018. Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc (NSC) cho hay số quan chức trên đã dính líu vào 5.585 vụ việc. Thông cáo nêu rõ việc trao tặng một khoản trợ cấp hoặc tiền thưởng trái phép là tội phổ biến nhất, tiếp đến là tặng hoặc nhận quà tặng và sử dụng các phương tiện công sai mục đích.



Tú Oanh