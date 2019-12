Bản tin 8H: Công an kết luận nhiều tình tiết vụ học sinh trường Gateway tử vong

Quảng cáo

Ngày 6/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hoàn tất kết luận điều tra vụ một học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong sau 4 tháng xảy ra vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 2 bị can Doãn Quý Phiến (53 tuổi, tài xế) và Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, nữ monitor đưa đón) về tội Vô ý làm chết người. Bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm của nạn nhân) bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nước biển nổi bọt đen như cà phê lan rộng vùng biển Khu kinh tế Dung Quất. Nước biển bị nhuộm màu, nổi bọt vàng, đen như cà phê, từ khu vực bãi biển Khe Hai đã lan rộng ra vùng biển Khu kinh tế Dung Quất, khiến người dân hoang mang và lo lắng. Người dân nghi có thể là do nước xả từ các hồ tôm, hoặc do hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy tại khu kinh tế Dung Quất...?



Tàu không người lái nghi của Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh. Sáng ngày 7/12, thông tin từ ông Trương Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ Hà Tĩnh xác nhận, có một con tàu không người lái dạt vào khu vực cảng Sơn Dương (Kỳ Anh). Qua kiểm tra bước đầu xác định đây là tàu vận tải, nghi của Trung Quốc, trên tàu không người lái, chưa xác định được trọng tải. Theo đó, vào khoảng 19h tối ngày 6/12, một người dân tại thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) phát hiện một chiếc tàu ghi chữ Trung Quốc dạt vào cảng Sơn Dương. Ngay sau đó, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng.



Xem xét thu hồi quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở thiếu ngạch chuyên viên chính. Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017 đến ngày 31/5/2019. Thanh tra Bội Nội vụ đề nghị xem xét thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm đối với 1 lãnh đạo sở chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính. Trong 3 năm 2017-2019, UBND tỉnh đều giao chỉ tiêu biên chế công chức vượt chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao hàng năm. Một lãnh đạo sở được bổ nhiệm ngoài gian đoạn thanh tra có thông tin phản ảnh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định.

Không khí TP HCM sẽ được quan trắc hàng ngày. Thay vì quan trắc không khí 10 ngày mỗi tháng như hiện tại, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM đề xuất đo 3 lần mỗi ngày. Việc tăng tần suất quan trắc thủ công nhằm thông tin nhanh và chính xác cũng như để cảnh báo cho người dân và chính quyền về hiện trạng chất lượng không khí trong thời gian chờ lắp đạt mạng lưới quan trắc tự động liên tục (dự kiến năm 2022 mới hoàn thành). Ba mốc thời gian quan trắc được đề xuất là: 7h30-8h30 (lúc đi làm); 15h-16h (lúc giao thông bình quân trong ngày); 20h-21h (lúc bắt đầu cho xe tải vào trung tâm thành phố và người dân tham gia các hoạt động vui chơi ban đêm).

Sắp có tuyến buýt Huế - Đà Nẵng. Xe buýt có tần suất khoảng 15 phút/chuyến chạy từ Bến xe phía nam Huế đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại từ 5h đến 19h. UBND Thừa Thiên - Huế cho biết tuyến xe buýt liền kề Huế - Đà Nẵng sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 1/1/2020. Xe sẽ chạy từ 5h sáng đến 19h với điểm đầu, cuối là Bến xe phía nam Huế và Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Vừa chấp hành xong án treo về tội cưỡng đoạt tài sản, ông Lê Văn Phan lại giả mạo phóng viên đi tác nghiệp. Người này bị Sở TT&TT Hà Tĩnh xử phạt 10 triệu đồng.



Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông Lê Văn Phan (39 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi mạo danh nhà báo. Khoảng 9h sáng 6/12, ông Phan đến trụ sở UBND xã Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xin gặp ông Dương Đình Nghệ, Chủ tịch xã này để làm việc liên quan đến tuyến đường giao thông nông thôn trước trụ sở xã Thạch Vĩnh. Khi ông Phan muốn xin số điện thoại trưởng thôn - nơi xã giao thi công tuyến đường thì ông Nghệ yêu cầu xuất trình giấy tờ để làm việc. Lúc này ông Phan lấy ra một giấy giới thiệu do Thời báo Doanh nhân cấp nhưng đã hết hạn sử dụng từ ngày 30/5/2019. Ông Nghệ dùng điện thoại chụp lại giấy giới thiệu của ông Phan rồi báo lên Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Tĩnh. Thấy có dấu hiệu khuất tất, ông Nghệ đã chặn xe, yêu cầu ông Phan vào làm việc với công an xã. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phan đã thừa nhận hành vi của mình.







